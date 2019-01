Baciamano a Salvini | Di Maio | ' Succede anche a me | accuse ridicole'

Salvini - il Baciamano e la devozione popolare di Napoli : Vuole diventare il nuovo Achille Lauro , populista, demagogo e monarchico super-destrorso, adorato nella sua città: Napoli, . No, Matteo Salvini vuole diventare il nuovo Antonio Gava, democristiano, ...

Salvini a Lanciano : 'Niente Baciamano - altrimenti vi indagano' : Salvini ironizza durante il comizio a Lanciano , Chieti, : 'Mi raccomando, dopo niente baciamano, altrimenti vi indagano per il reato di baciamano al ministro'. Il titolare al Viminale scherza sull'...

È un popolo ‘povero e ignorante’ quello che fa il Baciamano a Salvini : “Salvini non mi ha dato niente. Ho detto solo ‘Salvini dammi il reddito di cittadinanza‘. Ho fatto un gesto d’amore perché non ho visto mai un presidente così, per me è bravo. Siamo migliaia di disoccupati e per me ha fatto una cosa buona. Ho votato pure Pina Castiello (Noi con Salvini, ndr) perché il padre sta qua e ha detto non preoccuparti ti danno da mangiare con il reddito di cittadinanza”. Sono le parole di Francesco, l’uomo ...

Baciamano a Salvini - don Patriciello : 'Non condivido - ma capisco' : 'Rigetto qualsiasi Baciamano che non sia dettato dall'amore' ma 'Non me la sento di unirmi al coro degli indignati verso coloro che hanno accolto esultanti il ministro dell'Interno ad Afragola'. Lo ...

Luigi Di Maio umiliato dal Baciamano. "Io avevo votato lui - ma Matteo Salvini...". Trionfo Lega a Napoli : Matteo Salvini scippa Luigi Di Maio a casa sua, ad Afragola. È Francesco Chianese l'uomo, disoccupato, che ha baciato la mano al ministro degli Interni e leader della Lega durante la sua visita nella cittadina alle porte di Napoli. Il video del baciamano ha fatto il giro d'Italia e ora è lo stesso C

Salvini - dal ‘tunisino’ morto a Empoli al Baciamano di Afragola. Ci siamo dimenticati cos’è la dignità : A Empoli un uomo muore durante un controllo di polizia. Gli agenti lo avevano ammanettato e bloccato con un cordino introno alle caviglie. Secondo quanto si è potuto apprendere finora l’uomo era in stato di alterazione ed era andato in escandescenza quando i titolari di un negozio avevano rifiutato di cambiargli una banconota che temevano fosse falsa. Ad ammazzare l’uomo sarebbe stato un malore. Dunque – sempre dando per vera la versione ...

Salvini a Afragola - in video Baciamano a suo arrivo in piazza : Sta facendo il giro del web un video nel quale si vede un uomo baciare la mano di Matteo Salvini in piazza Municipio ad Afragola, nel Napoletano. L'episodio è avvenuto all'arrivo del vicepremier e ministro dell'Interno nella piazza antistante il Comune di Afragola, dove si erano radunate alcune centinaia di persona in attesa di poter salutare Salvini. L'autore del baciamano si era già prodigato in diversi cori pro Salvini prima del suo arrivo. ...

Selfie e Baciamano per Salvini ad Afragola. E c'è chi grida : "Non farci più pagare la scorta a Saviano" : Applausi, telefonini pronti per immortalare il momento, e poi abbracci, sorrisi e il baciamano. Ad aspettare Matteo Salvini ad Afragola una folla festante. Nella città dell'hinterland napoletano, che negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache per i numerosi atti intimidatori subiti dai commercianti, il ministro dell'Interno è accolto da centinaia di persone. Applaudono, cercano di toccarlo, provano a farsi una foto ...