Alessandro Borghi pronto per Il Primo Re ringrazia la fidanzata Roberta Pitrone

Ancora in corso i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : come partecipare : Continuano senza sosta, a riprese in corso a Roma, i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: dallo scorso settembre, ormai, a fasi alterne, si girano nella Capitale diverse scene della nuova serie Sky, ambientata nel mondo dell'alta finanza tra Londra e l'Italia. La nuova produzione internazionale di Sky e Lux Vide è un adattamento televisivo del romanzo omonimo del finanziere Guido Maria Brera, con ...

Alessandro Borghi è Remo grazie alla fidanzata : “Roberta è intelligentissima” : Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta Pitrone: il gesto che l’attore non dimenticherà mai Nonostante il grande successo ottenuto negli ultimi anni, la vita privata di Alessandro Borghi non è cambiata di una virgola. Da tempo l’attore romano è felice accanto a Roberta Pitrone, ex ballerina oggi affermata art director. I due sono andati a […] L'articolo Alessandro Borghi è Remo grazie alla fidanzata: “Roberta è ...

Alessandro Borghi da principe di Ostia in Suburra a “Il primo Re” di Roma dal 31 gennaio al cinema : Alessandro Borghi non ha certo bisogno di presentazioni. I fan lo hanno amato in versione "selvaggia" in Suburra il film e poi nella serie ma anche in quella più profonda di Sulla mia pelle finendo alla versione dark di Napoli Velata ma adesso tutto sta per cambiare. L'attore Romano classe 1986 è pronta a svelare un'altra parte di sé, quella latina e più primitiva che dal 31 gennaio mostrerà nelle sale italiane come protagonista de "Il primo ...

Alessandro Borghi è «Il primo re» : così non lo avevate ancora mai visto - né sentito : Il primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiLe notizie riguardo Il primo re, il nuovo film di Matteo Rovere sul mito di Romolo e Remo, le abbiamo apprese un po’ alla volta, con i tempi dettati dal regista. Prima la foto di un irriconoscibile Alessandro Borghi coperto di fango, i capelli e la barba lunga e ...

Suburra 2 su Netflix con Alessandro Borghi : data di uscita e prime anticipazioni : Netflix: quando esce Suburra? C’è la data ufficiale Suburra torna su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato la data di rilascio della seconda stagione. I nuovi episodi della serie tv con Alessandro Borghi e Claudia Gerini saranno disponibili a partire da venerdì 22 febbraio. Come già anticipato, Suburra 2 parte tre mesi dopo il finale […] L'articolo Suburra 2 su Netflix con Alessandro Borghi: data di uscita e prime ...

Suburra - nuovi episodi tv da febbraio con Alessandro Borghi e Claudia Gerini : Nella nuova stagione, le donne della serie acquisiranno ruoli spietati e determinanti nello sviluppo della storia: debutta il prossimo 22 febbraio il secondo capitolo di 'Suburra', la serie, il primo ...

Nuovi casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...

Il primo re - il film con Alessandro Borghi esce a gennaio : Raccontare le epiche avventure che portarono alla fondazione di Roma: questo è l’ambizioso obiettivo de Il primo re, il nuovo film di Matteo Rovere, già regista dell’acclamato Veloce come il vento. Ambizioso anche per le particolarità della realizzazione: la pellicola è stata infatti girata utilizzando esclusivamente la luce naturale e i dialoghi sono interamente in protolatino per dare un’ulteriore idea di realismo storico. ...

Alessandro Borghi al Vanity Fair Festival : «Il potere della gentilezza» : Alessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiLa storia più bella di Alessandro Borghi, 32 anni, inizia il 5 settembre del 2015, a Venezia. Ospite della prima giornata di Vanity Fair Stories, l’attore romano ha raccontato della prima volta al Festival di Venezia, quando incontrò il produttore britannico Donald Ranvaud. «Ero tormentato ...

Le prime immagini di 'Diavoli' : Patrick Dempsey e Alessandro Borghi sul set : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ciak a Roma per 'Diavoli' - serie Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey : Tra Roma e Londra sono in corso le riprese di 'Diavoli', la nuova serie originale Sky in 10 episodi, prodotta da Lux Vide, basata sull'omonimo best seller, ed. Rizzoli, di Guido Maria Brera, una ...

Diavoli - le prime foto della serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Diavoli, ecco le prime foto della serie con Patrick Dempsey e Alessandro BorghiDiavoli, ecco le prime foto della serie con Patrick Dempsey e Alessandro BorghiDiavoli, ecco le prime foto della serie con Patrick Dempsey e Alessandro BorghiDiavoli, ecco le prime foto della serie con Patrick Dempsey e Alessandro BorghiSi immergerà nel dietro le quinte del mondo della finanza la nuova serie originale Sky, Diavoli, prodotta da Lux Vide e tratta ...

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi insieme sul set di Diavoli : ... dove lo spregiudicato Massimo Ruggero è stato accolto dall'Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan, CEO della banca. Massimo è il perfetto esempio di self-made man: italiano, di ...

Diavoli - la serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi accoglie Kasia Smutniak : Sono state diffuse le prime immagini di Diavoli, la nuova serie originale Sky prodotta da Lux Vide, basata sull’omonimo best seller (ed. Rizzoli) di Guido Maria Brera, che ha visto l’ingresso nel cast anche di Kasia Smutniak e Lars Mikkelsen. Una eccezionale storia di finanza, potere e disinganni le cui riprese, iniziate a settembre, sono in corso fra Londra e Roma. Nelle foto rilasciate, relative al set romano, si vedono per la prima ...