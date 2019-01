Al pronto soccorso con dolori lancinanti allo stomaco La verità da una lastra | assurdo

Intervento al cuore al pronto soccorso - non c'era tempo di portarlo in sala operatoria : paziente salvo : L'Intervento di cardiochirurgia che ha salvato la vita del paziente è stato eseguito direttamente in una saletta del pronto soccorso perché non c'era più nemmeno il tempo di portare l'uomo in sala ...

Salute - Torino : 69enne salvato con intervento di cardiochirurgia in pronto soccorso : Eccezionale intervento di cardiochirurgia nel Pronto soccorso del Mauriziano di Torino. Alcuni giorni fa un uomo di 69 anni è arrivato all’ospedale, proveniente dal San Luigi di Orbassano con un ematoma di parete dell’aorta ascendente, con elevatissime probabilità di rottura e pochissime chances di sopravvivenza se il cardiochirurgo non fosse arrivato in tempo a sostituire il vaso incriminato. Improvvisamente il cuore dell’uomo ha smesso ...

Tempi lunghi nei pronto soccorso iblei - interviene Sindaco di Pozzallo : Il Sindaco di Pozzallo Ammatuna chiede il coinvolgimento di tutti i sindaci per sollecitare alla Regione l'aumento dei posti letto per acuti

MotoGp – Jorge Lorenzo al pronto soccorso : problemi ad una mano o supporto ad un amico? Mistero sulle condizioni del maiorchino : Sabato pomeriggio al pronto soccorso per Jorge Lorenzo: Mistero attorno alla presenza del maiorchino della Honda nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda Cosa succede a Jorge Lorenzo? Il pilota maiorchino della Honda è stato avvistato ieri pomeriggio al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Vr). A rivelarlo è stato il Corriere del Veneto, ma non sono chiari i motivi che hanno costretto il pluricampione di ...

Sanità : via libera giunta a esenzione ticket per Forze dell'Ordine - Forze Armate e Vigili Fuoco per le prestazioni di pronto soccorso in ... : Sonia Viale Gli appartenenti al personale delle Forze dell'Ordine - Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco - che accedano in pronto soccorso in 'codice bianco' a ...

Colta da un malore in casa - mamma muore tre ore dopo : indagati sanitari dell'ambulanza e medico del pronto soccorso : Due operatori sanitari del 118 e un medico del pronto soccorso dell'ospedale Martini sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una donna italiana di 45 anni residente in via ...

San Paolo - caos pronto soccorso : medici in arrivo da altri reparti : Ospedale San Paolo: in pronto soccorso non ci sono medici a sufficienza per coprire i turni nelle 24 ore. Una carenza che perdura da oltre un anno che ora viene tamponata dal direttore sanitario ...

Cade con la moto sul lungomare e finisce al pronto soccorso : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Nel primo pomeriggio un quarantatreenne è finito a terra mentre viaggiava in sella alla sua moto sul lungomare nord, all'altezza dello chalet 'Medusa'. Sul posto è giunta un'...

Napoli - ostruite le condotte fecali al pronto soccorso - "È sabotaggio" : condotte fecali ostruite al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di Napoli già agli onori della cronaca per la presenza di formiche all'interno dei locali. Il direttore generale dell' Azienda sanitaria locale Napoli 1 , Mario Forlenza , ha presentato un esposto ai carabinieri chiedendo di ...

Roma : in pronto soccorso per malore - muore per schock anafilattico : Roma – È giallo sulla morte di una ragazza di 16 anni avvenuta la scorsa notte a Roma all’ospedale Vannini, in via dell’Acqua Bullicante, nella zona di Tor Pignattara. La giovane, arrivata al Pronto soccorso per un malore, e’ deceduta a causa di uno shock anafilattico. All’ospedale sono intervenuti i Carabinieri di Roma Casilina, che hanno avviato le indagini. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo ...

Nessun medico vorrà più lavorare nei pronto soccorso. E la colpa è (anche) della giustizia : In quest’ultimo mese è successo che un giovane ragazzo si è recato al pronto soccorso da cui, dopo diversi accertamenti, è stato dimesso con invio al medico curante. Evento normale: ne capitano infatti centinaia di queste situazioni in cui giovani o anziani, dopo gli accertamenti standard, vengono dimessi con l’indicazione di prestare attenzione ai sintomi per capire nel tempo se c’è o meno una patologia silente non evidenziabile con gli ...

'pronto soccorso : Ausl Romagna continua a nascondere la polvere sotto il tappeto' : Il problema del Pronto soccorso, comunque, deriva da criticità più lontane: è stata fino ad ora attuata una politica sanitaria di accentramento e non di decentramento, concentrando quindi gli ...

Napoli - 'Così mi hanno picchiato al pronto soccorso'. Il dramma nascosto della violenza su medici e infermieri : ... Liberi e Uguali, , Paolo Russo , Forza Italia, , componente commissione Bilancio, Manuel Tuzi , M5S, , componente commissione Cultura, Scienza e Università, Paolo Siani , Pd, , pediatra e componente ...

pronto soccorso di Isernia - Pastore : 'Stiamo vivendo una situazione drammatica' : Leggo che situazioni analoghe si stanno avendo presso altri nosocomi campani Forse si impone la necessità politica di una reale riorganizzazione e rifinanziamento del sistema sanitario. Continuare a ...