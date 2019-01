A Ragusa | una fiaccolata per Giulio Regeni

Tribunale di Ragusa - nuovi lavori e nuove spese : In barba alla razionalizzazione delle spese nella quale si inquadra la chiusura di alcuni tribunali, a Ragusa si continua a spendere contro criticità

Appalto piscina comunale Ragusa : sindaco replica opposizioni : Appalto piscina comunale a Ragusa, il sindaco Peppe Cassì replica alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione Mario D'Asta e Sergio Firrincieli

Ragusa - marcia indietro per gestione piscina comunale : Ragusa, gestione piscina comunale marcia indietro dell’amministrazione. Le osservazioni in commissione dei consiglieri Firrincieli e D’Asta

Ragusa - proroga per servizio scuolabus comunali : prorogato alla cooperativa Artemide l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza degli scuolabus comunali a Ragusa. Lo annuncia una determina

Ragusa - aggiudicati i lavori di verifica tecnica del Tribunale : Il Comune: aggiudicati i lavori di verifica tecnica con indagini diagnostiche del Tribunale di Ragusa. E' stata l'impresa Geo Gav s.r.l. di Favara

Bovino cade in una scarpata a Ragusa : salvato : I vigili del fuoco stamattina hanno recuperato con il supporto di un elicottero un Bovino caduto in una scarpata in contrada Scianna Caporale a Ragusa

Ragusa - autisti autobus comunali : sbagliato ridurre ore lavorative : autisti scuolabus comunali, il capogruppo Pd Chiavola: “sbagliato ridurre le ore di attività. auspichiamo che il sindaco di Ragusa rivaluti questione

Incidente a Ragusa - scontro tra due auto : una prende fuoco : Incidente stradale ieri sera in via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle due dopo l'impatto ha preso fuoco.

'STANCO DI POLITICI INCOMPETENTI' : VIRALE LO SFOGO DEL CHIRURGO/ Pisa - risposta da Ragusa : 'Io più fortunato' : Pisa, trapianti a Capodanno: CHIRURGO 'fiero ma stanco'. Il post di Daniele Pezzati diventa VIRALE: 'POLITICI incompetenti non riconoscono il sacrificio'.

Tariffe 2019 per immobili comunali a Ragusa : immobili comunali adibiti ad attività culturali. La giunta municipale approva le Tariffe 2019 per i servizi a domanda individuale

D'ASTA SU STRISCE BLU A Ragusa : AUMENTI UNA DECISIONE INOPPORTUNA : E' stata, anche in questo caso, una scelta politica non apprezzata e che, non a caso, ha generato delle proteste". Facebook

Lavoratori del tribunale di Ragusa : su orari intervenga la Corte d'Appello : Dopo avere dichiarato lo stato di agitazione, i sindacati dei Lavoratori del tribunale di Ragusa si rivolgono alla Corte d'Appello di Catania

Ars - approvato in aula il ddl per lo sviluppo delle ´Cooperative di Comunità´ in Sicilia - Ragusa - FI - : ´Varata una norma che grazie alle ... : Palermo, 19/12/2018: A Sala d´Ercole è stata appena approvata all´unanimità la norma che definisce e regolamenta le "Cooperative di Comunità", ovvero le società cooperative iscritte al Registro ...