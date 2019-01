15 flipper per veri geek

Demon's Tilt : combattiamo gli inferi con un insolito gioco di flipper in uscita questo mese : Se siete appassionati di flipper, oppure cercate un motivo per avvicinarvi a questo particolare genere, Demon's Tilt è un titolo in uscita questo mese che potrebbe fare al caso vostro.Come riporta Rockpapershotgun, Demon's Tilt è un insolito gioco di flipper che sarà disponibile a partire dal 22 gennaio. Sviluppato da Wiznwar, il gioco si ispira alla vecchia serie in 16 bit "Crush Pinball di Naxat" e permette ai giocatori di sfidarsi su un ...

Wall Street : Federal Reserve manda in tilt il flipper azionario : Jerome Powell , il presidente della Federal Reserve , annunciando ieri il rialzo del costo del denaro di un quarto di punto, ha lasciato la porta aperta alla flessibilità sulla futura politica monetaria , ma in realtà gli investitori sul mercato azionario americano volevano di più. Questo è quanto, tra l'altro, ha riportato Timothy Collins su TheStreet.com dopo che ieri i listini ...

Dai flipper ai dungeon crawler in prima persona? Operencia : The Stolen Sun è il nuovo progetto di Zen Studios : Zen Studios è lieto di annunciare la produzione più importante dei suoi 15 anni di carriera con Operencia: The Stolen Sun. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: Il gioco di ruolo dà nuova vita al classico genere dei dungeon-crawler in prima persona unendo il folklore e le leggende dell'Europa centrale, molte delle quali non sono mai state raccontate nei videogiochi, in un unico universo coeso. Il titolo sarà disponibile nel 2019 su Steam e ...

La poetica dell’amplesso con il flipper : Mi sembra impossibile sottrarmi alle categorie interpretative che libri di qualsiasi genere. Come posso rendermi un po’ impermeabile a queste influenze? Leggi