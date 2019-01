Prezzo petrolio e oro | previsioni e analisi di metà gennaio 2019

termometropolitico

: @4921Luigi @fattoquotidiano Ti risulta che portiamo via le risorse in Africa noi Italiani ?Se poi per risorse inten… - mrenzo2 : @4921Luigi @fattoquotidiano Ti risulta che portiamo via le risorse in Africa noi Italiani ?Se poi per risorse inten… - attedolo : @rubino7004 Ma poi quanti pensionati può avere un paese di 5 milioni di abitanti?? Poi sono tutti miliardari?? Ho v… -

(Di domenica 20 gennaio 2019)e oro:diQuotazioneIldelnell’ultima settimana ha avuto delle oscillazioni che l’hanno portato da un livello superiore a 62 dollari al barile (quotazione Brent) l’11ai circa 59,3 del 14. Una accenno di calo dopo un periodo di aumenti che però è durato poco. Da allora si è risaliti negli ultimi giorni fino a quota 61.Dal 24 dicembre era cominciata una fase di crescita dei prezzi, che era iniziata quando ilera inferiore ai 51 dollari al barile, e a questo punto possiamo dire che questa fase non è in realtà terminata.La crescita è stata supportata dalle aspettative sul taglio della produzione Opec in vigore da, che consiste in 1,2 milioni di barili giornalieri in meno. Oltre che dall’atteggiamento più dialogante che si è ...