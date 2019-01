Pd | salta il piano di De Luca | solo Visconti fa dietrofront

Matteo Salvini - il vero piano : far saltare il governo appena Berlusconi uscirà definitivamente di scena : A fine di maggio, subito dopo le elezioni europee, il famoso "contratto di governo" che unisce Lega e 5 Stelle, cesserà di essere in vigore. Il voto, infatti, ridefinirà quasi certamente il quadro politico italiano e tenere in vita un documento programmatico nato con una Lega al 17% e un M5S al 34%

M5s - le ministre grilline che faranno saltare il governo : il piano della Lezzi e Grillo : Ieri, secondo il cronoprogramma annunciato dal premier Giuseppe Conte il 21 dicembre, scadeva il termine per il confronto tra i vari ministeri sul tema dell' autonomia, «la madre di tutte le battaglie», come l' ha ribattezzata il governatore leghista del Veneto Luca Zaia. In sostanza, dopo i rinvii

DIETRO LE QUINTE/ Regioni e Pd - ecco il piano per far saltare il governo : Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna hanno deliberato il ricorso alla Consulta contro il "decreto sicurezza". Ma c'è un altro ricorso pericolosissimo

Brexit - se il piano May viene bocciato il 29 marzo può saltare il divorzio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della...

La Brexit potrebbe non esserci - il ministro : 'Probabilità al 50% se salta il piano May' : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della prima ora. ...

La Brexit potrebbe non esserci - il ministro : 'Probabilità al 50% se salta il piano May' : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della prima ora. ...

La Brexit potrebbe non esserci - il ministro : 'Probabilità al 50% se salta il piano May' : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della prima ora. ...

Banca Carige sotto i riflettori. salta il piano di salvataggio : Teleborsa, - C'è grande fermento in Banca Carige, dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle perplessità della famiglia Malacalza , ...

Asili nido gratis : servono 23 milioni Caccia ai fondi dall'Europa o il piano salta : Perché la misura dei Nidi gratis, che prevede l'azzeramento della retta a carico delle famiglie con un reddito inferiore ai 20 mila euro, resti in vigore anche per l'anno scolastico 2019-2020 servono ...

Fca : «Il governo ritiri l'ecotassa o salta il piano di investimenti in Italia» : La rottura si è ufficialmente consumata ieri con la presa di posizione della principale casa automobilistica italiana: «Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato,...

Fca : 'Con l'ecotassa del Governo salta il piano di investimenti in Italia' : "La realizzazione del piano industriale per l'Italia prevede entro il periodo 2019-2021 un ammontare di investimenti pari a 5 miliardi di euro per i il lancio di 13 nuovi modelli o restlyling di ...