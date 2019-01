Nuovo album per Lang Lang | ' Ecco i brani che mi hanno convinto a suonare'

La fortuna sia con me è il Nuovo album di Anna Tatangelo atteso a febbraio durante Sanremo 2019 : Il nuovo album di Anna Tatangelo è La fortuna sia con me. L'artista di Sora lancia quindi la sua prossima prova discografica in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2019, nel quale gareggerà con il brano Le nostre anime di notte. La data scelta per il rilascio dell'album è quella dell'8 febbraio, quindi alla vigilia della finale del Festival attesa per il giorno 9. La sua prossima prova di studio arriva dopo la nuova ...

Tommaso Primo - il Nuovo album è pura fantascienza. E mescola Napoli - Dragonball e supereroi : “Non è un disco per tutti, soprattutto in questa società dove l’ultimo flirt della showgirl di turno, i deliri dei politici, i video dei blogger che giocano ai videogiochi o si cagano addosso tolgono spazio e interesse alla complessità, alla ricerca, alla sensibilità”. Tommaso Primo parla del suo secondo album, 3103 (Arealive – Fullheads / Warner). Un disco che racconta un futuro immaginario in cui l’uomo è costretto a lasciare la ...

Luciano Ligabue : il Nuovo album si intitolerà "Start" e uscirà a marzo : In estate il tour negli stadi!

Start è il Nuovo album di Ligabue atteso a marzo prima del tour estivo negli stadi : Settimana di grandi annunci per i fan, con il titolo del nuovo album di Ligabue finalmente ufficiale dopo il rilascio del singolo Luci d'America, al primo posto tra i brani più trasmessi in radio. Start è il titolo scelto per il suo nuovo capitolo discografico che aprirà a partire dal mese di marzo, dopo aver annunciato le date che lo riporteranno negli stadi a distanza di qualche anno dall'ultima calata nelle grandi arene dello sport. ...

Cenerentola e altre storie è il Nuovo album di Enrico Nigiotti in uscita dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album di Enrico Nigiotti è Cenerentola e altre storie. L'artista di Livorno è quindi pronto a tornare sul campo appena dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2019 al quale parteciperà con il brano Nonno Hollywood. La data di uscita della sua nuova prova di studio è prevista per il 15 febbraio ma non si tratterà di un album completamente nuovo, bensì di un repack del suo ultimo lavoro - Cenerentola - che ha rilasciato nel mese ...

Hozier : il Nuovo album "Wasteland - Baby!" uscirà a marzo : Ecco la tracklist

Camila Cabello : a un anno dall'uscita - il suo primo album ha ottenuto un Nuovo traguardo : Wow!

Nada - esce il 18 gennaio il suo Nuovo album di inediti : È un momento difficile - tesoro : S'intitola 'E' un momento difficile, tesoro ', il nuovo disco di inediti di Nada, in uscita il 18 gennaio 2019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno ...

Vengo in pace è il Nuovo brano di Nesli in attesa dell’album omonimo annunciato per marzo : Vengo in pace è il nuovo brano di Nesli in attesa dell'album. Ad annunciarlo è Francesco Tarducci sui suoi canali social, che decide così di rivelare quale sia la sua prossima prova artistica a distanza di quasi tre anni da Kill Karma, che aveva portato anche sul palco del Festival di Sanremo. Il brano sarà disponibile a partire dal 22 gennaio e andrà ad anticipare l'album omonimo che è invece previsto per il 22 marzo. Già annunciato il tour ...

The Cranberries - Nuovo album per onorare la memoria di Dolores O’Riordan : «Questo è il nostro disco migliore» : Trent’anni dopo essersi formati a Limerick, in Irlanda (inizialmente come The Cranberry Saw Us), The Cranberries sono pronti a pubblicare il loro ottavo ed ultimo album dal titolo “In The End”. Con Stephen Street ancora una volta in veste di produttore, il disco contiene undici tracce e chiude, in modo potente, una carriera notevole. Con l’annuncio dell’uscita dell’album, la band ha condiviso il primo ...

Luis Fonsi : la tracklist del Nuovo album "Vida" in uscita a febbraio : Take a look ;)

Tiziano Ferro ricorda Dolores O’Riordan : a un anno dalla scomparsa - un singolo postumo e il Nuovo album dei Cranberries : Tiziano Ferro ricorda Dolores O'Riordan attraverso un messaggio sui social network. L'artista di Latina ha avuto la possibilità di conoscere la voce dei Cranberries diversi anni fa e sui social scrive di sentire molto la sua mancanza. Era il 15 gennaio 2018 quando Dolores O'Riordan veniva trovata senza vita a Londra e solo sul finire dell'anno sono state comunicate le cause del prematuro decesso: annegamento dopo un'intossicazione da alcol. ...

Il Nuovo album di Lady Gaga sarà influenzato da A Star Is Born : “Voglio recitare e non smettere mai di imparare” : Il nuovo album di Lady Gaga non potrà non essere influenzato dall'esperienza della popStar nel film A Star Is Born: vuol dire che ci attende un nuovo disco in studio ricco di ballate alla Shallow, canzoni d'amore struggenti come I'll Never Love Again o hit ultrapop come Why Did You Do That? Probabilmente il successore di Joanne, l'album finora più intimo e personale della Germanotta, sarà un mix di tutto ciò. Una Lady Gaga "senza parole" ha ...

The Who : la band torna con un tour e un Nuovo album dopo 13 anni : Gli Who, o quel che resta della storica band britannica, tornano sulle scene con un tour e un nuovo album dopo un'attesa di ben 13 anni. L'annuncio L'annuncio viene dato tramite l'account facebook di Roger Daltrey, storica voce degli Who: la band produrrà un nuovo album, a distanza di ben tredici anni dal loro ultimo Endless Wire. Nonostante non sia più in formazione originale, come ad esempio i Rolling Stones, la band sembra molto carica e ...