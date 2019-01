Novità su Samsung Galaxy S10 | il modello 5G con minimo 256 GB | S10 Plus anche in ceramica

Benchmark e Novità per Samsung Galaxy S10+ - A40 - A50 e M10 : Giornata di Benchmark per Samsung Galaxy S10+, Galaxy A40 e Galaxy A50, mentre spuntano nuovi possibili dettagli su Galaxy M10, atteso in India a fine mese. L'articolo Benchmark e novità per Samsung Galaxy S10+, A40, A50 e M10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre Novità sul Dolby Atmos di Note 9 : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere Android 9 Pie beta con la nuova Samsung One UI, mentre il firmware di Galaxy Note 9 "nasconde" un'interessante novità per quanto riguarda Dolby Atmos. L'articolo Samsung rilascia Android 9 Pie beta su Galaxy Note 8 e offre novità sul Dolby Atmos di Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10/ Costi e funzioni : tutte le Novità e le curiosità : Il Samsung Galaxy S10 crea dibattito sul web, visto che ormai si avvicina sempre di più la data di uscita. I rumor hanno iniziato a muoversi

Novità fotografiche per Xiaomi Mi MIX 2s - mentre Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna a sorpresa : Xiaomi Mi MIX 2s e Samsung Galaxy Note 4 ricevono nuovi aggiornamenti software: il primo accoglie due nuove funzionalità per la fotocamera, il secondo ottimizzazioni varie e miglioramenti lato sicurezza. L'articolo Novità fotografiche per Xiaomi Mi MIX 2s, mentre Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna a sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Remote Access : la Novità in arrivo nel 2019 : Un mondo connesso, tutte le necessità a portata di mano, o di 'divano'. Il 2019 di Samsung: Remote Access Come già accennato, da quest'anno, gli smart tv prodotti da Samsung, saranno connessi a tutti ...

Due Novità certe per il Samsung Galaxy S9 durante il 2019 : il punto oggi 30 dicembre : Manca ancora qualche settimana al rilascio dell’aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto riguarda la sua versione ufficiale e stabile, ma già oggi 30 dicembre possiamo analizzare più da vicino alcune funzioni che toccheremo sicuramente con mano nel corso del 2019. Dopo aver analizzato gli effetti delle ultime beta sul top di gamma, infatti, ci sono fonti in Rete che consentono agli utenti di proiettarsi in avanti da ...

Novità Samsung nel 2019 : tv connesse senza fili a smartphone - tablet - tastiere e mouse : Il colosso sudcoreano ha annunciato la funzionalità Remote Access per unire le esperienze di gioco, navigazione e lavoro su un unico display. Quello televisivo

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre Novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Almeno 3 Novità certe per Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : primo firmware in giro : In questi giorni si parla molto di device lanciati sul mercato nel 2018 in procinto di ricevere un aggiornamento attesissimo come Android Pie, tuttavia è importante analizzare la situazione di prodotti leggermente più datati, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Note 8. Premesso che entrambi siano destinati a fare questo step, è chiaro che i tempi siano qui leggermente più lunghi rispetto ai loro successori, ma oggi 20 dicembre possiamo ...

Tante Novità e problematiche risolte per Samsung Galaxy S9 e Note con Android Pie il 12 dicembre : Continua senza sosta lo sviluppo di Android Pie e dell'interfaccia One UI per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 disponibili sul mercato. Il programma beta è stato avviato in alcuni Paesi da quasi un mese e, come riportato lo scorso fine settimana con un apposito articolo, le impressioni sono estremamente positive. Nelle ultimissime ore dal produttore coreano si è avuto un ulteriore segnale, se pensiamo al fatto che la beta è stata aggiornata per ...

Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiornano con patch di novembre e altre Novità : Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli ultimi aggiornamenti per Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018) L'articolo Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiornano con patch di novembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Meglio tardi che mai sui Samsung Galaxy S7 l’aggiornamento di novembre : le Novità sicure : A partire da oggi 4 dicembre possiamo definire ufficialmente avviata la distribuzione dell'aggiornamento di novembre per gli utenti che continuano ad utilizzare un Samsung Galaxy S7 no brand. Notizia rilevante, in quanto siamo al cospetto della versione maggiormente diffusa qui in Italia, anche se dai feedback che abbiamo avuto modo di raccogliere nell'ultima settimana tramite le varianti del device che hanno già avuto modo di fare questo step, ...

Quante Novità Android 9 Pie su Samsung Galaxy : lista funzioni tra fine 2018 e 2019 : Quali saranno le novità in arrivo con Android 9 Pie su Samsung Galaxy compatibili? Attraverso il suo forum ufficiale Samsung Members, come pure ripreso dagli esperti di XDA-Developers, il produttore ha reso noti i miglioramenti pronti a sbarcare sugli smartphone come anteprime del major update in questa ultima parte del 2018 ma pure come funzioni nuove di zecca pronte solo nel 2019. Ancor prima che Android 9 Pie sbarchi sui Samsung Galaxy S9 ...

Samsung pubblica una lista delle Novità in arrivo nei prossimi mesi : Samsung ha pubblicato sul forum Samsung Members una lista delle novità che saranno introdotte sui suoi smartphone nelle prossime settimane e mesi, perlopiù con l'arrivo di Android 9 Pie. L'articolo Samsung pubblica una lista delle novità in arrivo nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid.