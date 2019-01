Cagliari | Maran ' Abbiamo fatto meglio dell Empoli | ma ci manca continuità'

Serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : Farias salva Maran al 91' : Non è facile sbancare la Sardegna Arena. Se n'è accorto anche l' Empoli , che pure aveva recuperato lo svantaggio iniziale firmato da Leonardo Pavoletti al 36', grazie a un colpo di testa di Di ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con l'Empoli serviranno pazienza e ferocia» : Cagliari - " Oltre alla pazienza servirà grande ferocia". Così Rolando Maran , nella conferenza stampa di presentazione della gara con l' Empoli . Il tecnico del Cagliari , in conferenza stampa, ...

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Vogliamo qualificarci» : Cagliari - "Come prima cosa ci tenevo a salutare Dessena , per quel che ha dato al Cagliari negli anni passati e in questi ultimi mesi nei quali ho avuto la fortuna di lavorare insieme a lui. Daniele ...

Cagliari - preso Birsa dal Chievo Verona : accontentato Maran : Valter Birsa si avvicina a grandi passi al Cagliari del suo ex allenatore Maran, per l’affare manca solo l’ufficialità Valter Birsa si appresta a passare dal Chievo Verona al Cagliari del suo ex allenatore Rolando Maran. Il calciatore ha trovato l’accordo col club ed anche le due società sono vicinissime al sì definitivo per il trequartista sloveno che prenderà idealmente il posto del suo ex compagno Castro, infortunato ...

Calciomercato Cagliari - Maran preme per Birsa : Cagliari - Non sarà una trattativa facile, ma il Cagliari ci proverà seriamente. Dopo l'infortunio che ha praticamente chiuso in anticipo la stagione di Lucas Castro , Maran cerca un altro ...

Calciomercato Cagliari - Maran ha le idee chiare : ecco l’identikit del calciatore richiesto : Calciomercato Cagliari, la società sarda si è messa in moto per accontentare il tecnico Rolando Maran in vista della sessione invernale Calciomercato Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha richieste precise per il mercato invernale. Ha infatti chiesto alla società un calciatore che possa prendere il posto tatticamente dell’infortunato Castro. In un primo momento l’assalto a Soriano sembrava andare a buon fine, ma ...

Cagliari - Maran : 'L'espulsione non c'era. È mancato qualcosa a livello mentale' : Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l' Udinese : 'Dovevamo fare qualcosa di meglio. Purtroppo siamo alla terza partita in una settimana piena di defezioni. E questo lo paghiamo. A volte abbiamo qualche ...

Cagliari - Maran : 'Joao Pedro ce la fa. Non so quanti ne cambierò. Su Pavoletti...' : ... tutti dobbiamo muoverci in questo senso per far tornare il calcio una festa e una possibilità d'incontro fra persone che amano lo sport'. SULLA CONDIZIONE - 'La situazione della squadra è quella di ...

Serie A Cagliari - Maran : «Vogliamo chiudere al meglio l'andata» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari Rolando Maran è soddisfatto dopo la vittoria sul Genoa . "Vogliamo chiudere l'andata nel migliore dei modi - dice - questa vittoria la volevamo, l'aspettavamo da ...

Cagliari - Maran si affida a Pavoletti : il centravanti vuole esserci contro la sua ex squadra : A qualche settimana di distanza dall’infortunio ai flessori, Leonardo Pavoletti è tornato ad allenarsi con il gruppo da un paio di giorni e si candida per una maglia da titolare nel match contro il Genoa, sua ex squadra. Maran sa che il Cagliari senza il suo bomber perde di incisività e non vuole correre rischi, perché perdere Pavoloso per un periodo più lungo potrebbe rovinare il campionato dei sardi. Alla fine, però, dovrebbe ...

Cagliari - Maran può sorridere : Pavoletti lavora con il gruppo e punta il match con il Genoa : Il club sardo potrebbe ritrovare il proprio attaccante in vista del match con il Genoa in programma a Santo Stefano Vigilia di allenamenti per il Cagliari in vista della sfida di campionato che, nel giorno di Santo Stefano, vedrà i sardi ospitare il Genoa di Cesare Prandelli. I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini con Leonardo Pavoletti in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato ...

Cagliari : Maran - sconfitta sia stimolo : ANSA, - ROMA, 22 DIC - "Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quel che siamo soliti mettere e con la Lazio diventa difficile. Sappiamo che nel nostro dna c'è il ribattere colpo su colpo, oggi non ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non abbiamo affrontato le difficoltà - ma solo subite» : ROMA - È un Rolando Maran comprensibilmente deluso quello che ha parlato dopo la brutta sconfitta, 3-1, contro la Lazio . Queste le sue parole: " Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello ...

Calciomercato Cagliari - il tecnico Maran ha chiesto un suo “pupillo” : Calciomercato Cagliari, il tecnico Maran ed il patron Giulini sono concordi nel sostenere che serva sostituire Castro a gennaio Il Cagliari, per bocca del suo presidente Giulini, ha rivelato di voler acquistare un trequartista nella sessione di mercato di gennaio per sopperire al lungo infortunio di Castro, il quale starà fuori praticamente per tutta la stagione. Il tecnico Rolando Maran ha dunque segnalato alla propria società alcuni ...