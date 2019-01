Sassuolo | De Zerbi | Rispetto l' Inter ma possiamo metterla in difficoltà

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Sassuolo : problemi in difesa per De Zerbi. Diretta tv e orario - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici in vista del match di domani, nella 20giornata di Serie A.

Il Sassuolo di De Zerbi : tutto ciò che tocca diventa oro : La mini rivoluzione estiva del Sassuolo lasciava presagire dubbi sull’obiettivo stagionale, che almeno inizialmente rappresentava la salvezza. Dopo il giro di boa, però, la classifica parla chiaro: il Sassuolo non è da zona rossa, ma addirittura è più vicina all’Europa.Non sarebbe giusto parlare di miracolo sportivo perché la forza economica dietro la squadra neroverde è stabile ma la scelta di puntare sul tecnico De Zerbi ha ...

Calciomercato Sassuolo - De Zerbi vuole Pisacane : Sassuolo, MO, - Le goleade subite contro Roma e soprattutto Atalanta hanno lasciato il segno e messo a nudo i problemi del reparto difensivo neroverde. Un pallino di Roberto De Zerbi , già cercato a ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Atalanta? Se sono in giornata è dura per chiunque» : Si parte chiaramente dal tema che sta monopolizzando il mondo calcistico, il razzismo: "I fatti di Milano? Bisogna dividere gli episodi: c'è l'episodio del ragazzo morto che rispecchia la società di ...

Sassuolo - De Zerbi svela le condizioni di Boateng : La diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata e del 2018, si avvicina e il Sassuolo si appresta ad affrontare l’Atalanta. Per chiudere in bellezza l’anno e la prima metà di stagione De Zerbi spera di conquistare una vittoria e di riagganciare la zona Europa League. I neroverdi ritrovano Boateng, finalmente in gruppo a più di un mese dall’infortunio occorsogli nella gara contro il Parma. Queste le parole ...

Sassuolo : De Zerbi - sconfitta meritata : ANSA, - ROMA, 26 DIC - C'è amarezza nel tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, per quella che definisce "partita strana" all'Olimpico contro la Roma, forse condizionata dall'episodio del quasi ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Siamo spariti dopo il gol-non gol - abbiamo meritato di perdere' : Roberto De Zerbi ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro la Roma: 'È stata una partita strana perché dopo il gol-non gol siamo spariti dal campo, siamo spariti dal campo e abbiamo meritato di perdere. A parte questi episodi,...

Roma-Sassuolo LIVE : Perotti dal primo minuto - 4-4-2 per De Zerbi : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Sassuolo - De Zerbi : “Meritavamo la vittoria - adesso pensiamo a migliorare” : Al termine del match ricco di occasioni e da gol tra Sassuolo e Fiorentina, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN: “Dispiace perché sicuramente meritavamo la vittoria e con più di un gol di scarto. Gli episodi alla fine non ci hanno visto fortunati, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi e per una squadra giovane queste cose ci possono stare. Quando siamo rimasti in dieci ci siamo schiacciati ...

Sassuolo-Fiorentina - le formazioni ufficiali : conferme per De Zerbi - rivoluzione viola : Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali – La domenica della quindicesima giornata di Serie A si apre con la gara di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. De Zerbitorna al 4-3-3, ma conferma gli uomini che spesso e volentieri si sono visti nelle prime quattordici giornate. Pioli deve rinunciare a Chiesa, non al meglio, anche se la sorpresa vera e propria è rappresentata dall’assenza di Simeone al centro ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «La Fiorentina non dà punti di riferimento» : Sassuolo - L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i neroverdi e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Sarà un braccio di ferro» : Sassuolo - Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Sassuolo e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non vuol dire essere sempre d'...

Sassuolo - De Zerbi : 'Partita approcciata male. Matri un esempio per tutti' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , commenta a Rai Sport il successo sul Catania in Coppa Italia: 'Ci hanno messi in difficoltà, i miei giocatori non l'hanno approcciata bene e purtroppo non è facile per chi ha giocato meno prendere subito il ritmo ...