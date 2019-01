Rugby – Continental Shield | Calvisano e Rovigo volano in finale Playoff

sportfair

(Di sabato 19 gennaio 2019) Kawasaki Robote FEMI-CZsi giocheranno ladellaSaranno Kawasaki Robote FEMI-CZa contendersi laplay-off – in calendario sabato 30 marzo e sabato 20 aprile in due turni di andata e ritorno – che metterà in palio un posto per l’edizione 2019/20 della Challenge Cup.Gara senza storia in Belgio dove i Bersaglieri, reduci dalla vittoria nel derby d’Italia in formato europeo contro l’Argos Petrarca, si sono imposti con un netto 89-7 contro i BelgiumBarbarians XV, fanalino di coda a quota 0 nel Girone B conquistando il primato nel Girone B ai danni della squadra di Marcato. Partita che sin dall’inizio ha sorriso ai rodigini che al minuto 13 conducevano 28-0, chiudendo la prima frazione sul 42-0 con Cioffi e Dominguez sugli scudi. Nella ripresa gara in discesa con gli ospiti che continuano a ...