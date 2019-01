Roma | vittoria col brivido

Ricomincia con una vittoria il cammino della Roma in campionato : La Roma apre il 2019 con una vittoria in campionato. Dopo la lunga sosta post natalizia i giallorossi battono il

Roma - vittoria e batticuore contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

Roma-Torino 3-2 : El Shaarawy firma il gol vittoria - dopo la rimonta granata : La Roma batte il Torino all'Olimpico per 3-2. I giallorossi comandano il primo tempo, chiuso sul 2-0 con rete di un super Zaniolo e Kolarov su rigore, ma si buttano via nella ripresa, facendosi ...

Roma - il Porto fa paura : 18esima vittoria consecutiva : La Roma è in grande ripresa, la squadra di Di Francesco sembra aver messo alle spalle il momento difficile e si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. I giallorossi pensano anche alla Champions League con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale, nel frattempo però non arrivano buone notizie dal Portogallo. Il Porto infatti, il prossimo avversario dei giallorossi ha vinto 3-1 contro il ...

La Monini Marconi festeggia contro Roma la sesta vittoria consecutiva in campionato. : La cronaca - Monti conferma il sestetto vittorioso ad Alessano, Budani ritrova Antonucci al centro e si affida all'espertissima diagonale Paolucci-Lasko. Fedrizzi piazza subito l'ace del doppio ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Perotti - Schick e Zaniolo firmano la vittoria : Perotti, R,, 23' Schick, R,, 14' st Zaniolo, R,, 45' st Babacar, S, Ammoniti : Florenzi, R,; Ferrari, S, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

MotoGp - Valentino Rossi 'Romantico' : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Per ultimo, oggi, il nove volte campione del mondo ha voluto ringraziare tutto il suo team: ' è stata una bella gara,ci siamo divertiti un sacco!grazie a tutto il team per il supporto e la passione ',...

MotoGp – Valentino Rossi ‘Romantico’ : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Valentino Rossi ed il post di ringraziamenti per le emozioni vissute al Monza Rally Show 2018 E’ passata qualche settimana ormai dallo spettacolo del Monza Rally Show, ma il suo vincitore, Valentino Rossi ha deciso di rinfrescare la memoria a tutti i suoi tifosi con una serie di post su Instagram. Probabilmente di ritorno dalla sua vacanza al caldo, in Giamaica, con Francesca Sofia Novello, la sua bella fidanzata, il Dottore ha ...

Raggi : fondi strade vittoria per Roma e cittadini - rispettiamo promesse : Roma – “Una grande vittoria per Roma e i Romani. Il Governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, chiaramente e’ solo l’inizio. Ha stanziato ulteriori fondi anche per il trasporto pubblico, vediamo finalmente un Governo che e’ interessato alle sorti della Capitale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa nella sede Atac di ...

Rimonta e vittoria - la Roma batte il Genoa : Faticano ma vincono. I giallorossi finiscono due volte sotto nel sofferto match contro il Genoa ma recuperano e Rimontano portando a casa la vittoria. Finisce 3-2 all'Olimpico . La Roma e Eusebio di ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...