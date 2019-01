Recensione Ace Combat 7 | Skies Unknown Xone

Blastingnews

: #AceCombat7 '...un gioco coinvolgente, adrenalinico e capace di assicurare ore ed ore di sicuro divertimento...'… - Gamesurf : #AceCombat7 '...un gioco coinvolgente, adrenalinico e capace di assicurare ore ed ore di sicuro divertimento...'… - briox77 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Arriva anche sulle nuove console, dopo essere passato attraverso Xbox360 e prime versioni della Playstation, la saga di Ace, il gioco che ha origini dalla Playstation 1 ed è sviluppato da Namco per PlayStation 4, pc e Xbox One, disponibile sul mercato dal 18 gennaio 2019 per console, mentre dal 1º febbraio arriverà su pc.Grafica eccezionale Su PlayStation 4 il gioco presenta anche funzionalità di realtà virtuale, tramite PlayStation VR. Ace7 è il primo della serie a sfruttare il motore grafico Unreal Engine 4 e utilizza la tecnologia true SKY per la renderizzazione delle nuvole; il gioco cavalca l'onda dei precedenti titoli per Xbox360, ma con grafica e "giocabilità" migliorata.Buona la longevità, con una serie di missioni tutte diverse, trama in linea per la tipologia di gioco, anche se non avremo a che fare con un simulatore di volo, dettaglio che i fan del genere ...