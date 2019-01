Perugia | corso base di comunicazione sui media

Concorso psicologo a Roma - educatore nido a Perugia e Varese - assistente sociale Matelica : Dopo aver parlato delle ultime selezioni pubbliche per OSS e infermieri, andiamo a segnare nuovi concorsi e opportunità professionali disponibili in queste settimane in particolare per psicologi, educatori asili nido e assistenti sociali. I bandi, tutti in scadenza nel mese di gennaio, verranno svolti presso l'ASL Roma 6 per il ruolo di psicologo, al Comune di Perugia e a quello di Olgiate Olona (provincia di Varese) per la professione di ...