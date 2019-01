Le donne sono più generose degli uomini?

Naufragio al largo della Libia - i superstiti : “Sono morte 117 persone - anche donne e bambini” : Il bilancio del Naufragio avvenuto ieri nel Canale di Sicilia sarebbe molto più grave di quanto ipotizzato. Sul gommone affondato, partito la notte precedente da Garabulli, erano in 120, secondo quanto hanno raccontato agli operatori dell’Oim i tre superstiti recuperati ieri da un elicottero della Marina italiana e portati a Lampedusa....

Boldrini - Camiciottoli condannato a risarcirla. Ma le offese alle donne ormai sono la prassi : “Potremmo dargli gli arresti a casa della Boldrini, magari le mette il sorriso, che ne pensate?” questo fu il commento che Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, fece poco tempo dopo il feroce stupro di una donna commesso da un gruppo di giovani immigrati. Il fatto avvenne a Rimini nel settembre del 2017 . Un’offesa rivolta a Laura Boldrini, che allora era la terza carica dello Stato e a tutte le donne. Dopo poco più di un ...

Uomini e donne : Claudio e Ginevra si sono lasciati. Lei svela perché : Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di Uomini e Donne si sono lasciati L’amore, forse, è eterno solo nelle favole. Un’altra coppia di Uomini e Donne si è detta addio: Claudio e Ginevra si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa ex corteggiatrice sui social svelando perché si è lasciata con Claudio: “Ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio. Le ragioni: grandi mancanze da parte di Claudio che ...

Uomini e donne anticipazioni - Lorenzo : Giulia e Claudia sono davvero un no? News : anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo tra Giulia e Claudia, le corteggiatrici diranno di no? Tutte le novità Il trono di Lorenzo non sta prendendo una bella piega nel corso delle ultime registrazioni. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più confuso e i suoi atteggiamenti non stanno aiutando nemmeno le due corteggiatrici. Dopo aver […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo: Giulia e Claudia sono davvero un no? News proviene da ...

Uomini e donne - Sara e Nicola insieme : una fonte svela 'si sono nascosti dietro un muro' : Dopo la tanto discussa intervista con il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, Sara Affi Fella è tornata ad occupare le prime posizioni nella classifica del gossip. Una fonte anonima ha rivelato di aver visto Sara e Nicola insieme a Venafro intenti a parlare e a discutere: "si sono nascosti dietro un muro", ha svelato la protagonista di questo scoop. Le parole di Sara Affi Fella dopo essere sparita dai social per 5 mesi Tutti i ...

Lorella Cuccarini e le assurde dichiarazioni sulle donne : 'Gli uomini sono più predisposti a stare ai vertici' - : Se stare in Europa significa accettare regole che ammazzano l'economia, non vale la pena. Ci trattano da sorellastra». Per calmarmi ho bisogno di un po' di buona musica La reazione social alle ...

Gli uomini soffrono di più delle donne quando sono influenzati : è vero - lo dice la scienza : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Australian Open 2019 : nel giorno di Murray le sorprese sono poche tra uomini e donne. I buoni segnali degli italiani : Un po’ tutta la prima giornata degli Australian Open 2019 è stata contrassegnata da un filo conduttore: quella che potrebbe essere l’ultima partita di Andy Murray su un campo da tennis, e in ogni caso lo è in territorio Australiano. Lo scozzese ha tirato fuori un’altra battaglia delle sue contro Roberto Bautista Agut, rimontando due set allo spagnolo prima di soccombere dopo quattro ore. La voglia con cui non s’è arreso ...

Sul Messico mi sono sbagliata. Ecco come stanno realmente le cose sulle donne condannate per aborto : Quando ho scritto della proposta di amnistia per le donne condannate per aborto in Messico ho peccato di approssimazione e superficialità. Ho basato il mio articolo su informazioni sbagliate diffuse soprattutto da El Pais. Ma il punto della questione è che ho interpretato il ruolo della colonialista bianca ed europea che guarda al Messico come realtà in qualche modo inferiore a quella in cui vivo io. Ho scritto cose sbagliate per significato e ...

UOMINI E donne/ Anticipazioni registrazione - Raffaella Mennoia : 'Non ci sono scherzi...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella deciderà di dare il suo primo bacio? Oggi nuova registrazione per i tronisti...