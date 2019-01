Empoli | Iachini ' mercato non ci distrae'

Serie A Empoli - Iachini : «Contro il Cagliari dovremo dare il 200%» : Empoli , FI, - Beppe Iachini , tecnico dell' Empoli , ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara. Domani, alla ripresa dopo la sosta, ci sarà l'importante scontro salvezza contro il Cagliari ...

Iachini trema - l'Empoli può perdere due gioielli - : Le quattro sconfitte consecutive con cui si è chiuso il 2018 hanno macchiato l'ottimo impatto che Giuseppe Iachini ha avuto sulla panchina dell'Empoli subentrando ad Aurelio Andreazzoli, l'allenatore ...

Empoli - un difensore per Iachini : si guarda in casa Inter : Se c’è un reparto dell’Empoli che funziona meno degli altri, quello è senza dubbio la difesa. La squadra toscana ha subito molti gol che le sono costati diversi punti. Per questo, con il mercato ormai alle porte, il primo obiettivo sarà sicuramente cercare di arrivare a un difensore centrale, soprattutto se Iachini dovesse insistere con una linea a tre. La società del presidente Corsi starebbe pensando a un calciatore ...

Serie A Empoli - Iachini : «Soddisfatto della prestazione» : Empoli - "Sono soddisfatto della prestazione, era la terza gara ravvicinata e affrontavamo una grande squadra. E potevamo segnare per primi. Siamo sempre stati in partita, perccato per il finale, ci ...

Serie A Empoli - Iachini : «Inter forte - dovremo essere compatti» : ... l'importante è che certi atteggiamenti vengano debellati e chi ha sbagliato paghi con sanzioni appropriate perché il calcio è uno sport bello e tale deve rimanere pensando ai bambini e ai tifosi che ...

Empoli-Inter - probabili formazioni : Iachini perde Di Lorenzo e Krunic : EMPOLI INTER probabili formazioni – Brutte notizie per Iachini e per Spalletti, che perdono per squalifica i titolari Di Lorenzo, Krunic e Brozovic. I toscani sono reduci dal brutto ko subito a Torino con i granata, 3-0 il finale. L’Inter, invece, arriva dall’esaltante vittoria di San Siro contro il Napoli che ha però lasciato strascichi […] L'articolo Empoli-Inter, probabili formazioni: Iachini perde Di Lorenzo e Krunic ...

Empoli - Iachini 'Gli errori si pagano - dobbiamo crescere' : TORINO - La difesa continua a soffrire e l'Empoli paga anche a Torino . Beppe Iachini cerca di non fare drammi, ma mette in guardia i suoi: 'Abbiamo fatto un ottimo inizio di percorso dal mio arrivo, ...

Iachini - oggi Empoli incapace far male : ANSA, - TORINO, 26 DIC - E' durata quasi un tempo la resistenza dell'Empoli di Iachini, colpito dal gol di N'Koulou che ha aperto la strada alla vittoria del Torino: "Sappiamo di aver grandi margini ...

Empoli - Iachini : 'Dobbiamo restare in partita fino alla fine' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Empoli - Iachini non si fida : 'Ci attendono due gare difficili' : Dopo la Fiorentina e la Sampdoria, continua il tour de force dell'Empoli, che deve affrontare a Santo Stefano il Torino in trasferta e poi l'Inter al Castellani, sabato prossimo. Beppe Iachini ha già ...

Empoli - Iachini : 'Ci attendono due gare difficili' : Dopo la Fiorentina e la Sampdoria, continua il tour de force dell'Empoli, che deve affrontare a Santo Stefano il Torino in trasferta e poi l'Inter al Castellani, sabato prossimo. Beppe Iachini ha già ...

Serie A Empoli - Iachini : «Ci è mancato un pizzico di attenzione» : FIRENZE - Sconfitto 3-1 nel derby toscano al Franchi, il tecnico dell' Empoli Beppe Iachini commenta la gara contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Questa sconfitta mi amareggia molto perché abbiamo approcciato bene la gara, siamo riusciti anche a segnare e pur avendo subito il pareggio a fine primo tempo, eravamo equilibrati tatticamente ...

Empoli - Iachini : 'Big? Mi tengo stretta la mia gavetta - vedremo...' : Beppe Iachini , allenatore dell' Empoli , parla a Radio Anch'Io Lo Sport , parlando della sua carriera: 'L'anno scorso abbiamo avuto una media da Europa col Sassuolo, poi magari non ci si trova d'accordo per proseguire insieme. Io penso a lavorare e a dare alle mie ...

Iachini : Empoli giovane - può crescere : Settimana dopo settimana la squadra è cresciuta e - assicura parlando a 'Radio anch'io sport' - ha ancora margini perché ci sono tanti giovani. E' vero che abbiamo migliorato la classifica, però ...