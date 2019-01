SwiftKey si aggiorna e aggiunge la possibilità di rimuovere la ricerca Bing

SwiftKey Keyboard per Android si aggiorna con miglioramenti delle prestazioni : SwiftKey Keyboard è oggetto di aggiorna menti che migliorano le prestazioni della popolare tastiera virtuale con una riduzione del lag di oltre il 50%, anche sui dispositivi meno recenti, e dei tempi medi di avvio del 20% rispetto alla diretta concorrenza e un minore ingombro nell'installazione senza sacrificare le funzionalità. L'articolo SwiftKey Keyboard per Android si aggiorna con miglioramenti delle prestazioni proviene da Tutto Android .

SwiftKey per Android si aggiorna : introdotta la ricerca tramite Bing : SwiftKey, la popolare tastiera di terze parti per Android acquistata da Microsoft nel 2016, ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 7.1.8.29. Changelog Ora puoi effettuare ricerche dalla tua barra degli strumenti. Il modo più veloce per trovare e condividere qualsiasi cosa da Bing senza lasciare SwiftKey. Catturare, ritagliare e inviare rapidamente uno screenshot o condividere l’URL. Fix di bug e miglioramenti ...