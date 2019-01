romadailynews

: Roma, truffavano donne e anziani con falsi gioielli: arrestati [news aggiornata alle 16:07] - rep_roma : Roma, truffavano donne e anziani con falsi gioielli: arrestati [news aggiornata alle 16:07] - romasulweb : Roma, truffavano donne e anziani con falsi gioielli: arrestati - romadailynews : Roma: truffavano persone con falsi oggetti preziosi, 4 denunciati: Roma 18 gen. – La… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)18 gen. – La tecnica era collaudata ed il quartetto pure, visto che si trattava di una coppia di cognati, sostenuti dai rispettivi figli. In particolare, uno dei truffatori agganciava le vittime, preferibilmente donne ed anziani, fingendo di essere uno straniero in difficolta’, non in grado di parlare la lingua italiana, cosi’, ‘casualmente’ un passante particolarmente disponibile, un compare ovviamente, si offriva come traduttore simultaneo, riassumendo il discorso all’ignara vittima.In pratica lo straniero in difficolta’ era un marinaio in procinto d’imbarcarsi su una nave, con urgente necessita’ di denaro contante. Per ottenerlo era disposto a svendere alcuniin suo possesso e che opportunatamente mostrava al malcapitato di turno. Alla vista dei gioielli anche il finto passante strabuzzava gli occhi, ...