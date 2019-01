Milan-Piatek | ore decisive Ma è scontro all' interno del club

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più

Piatek Milan – Con Gonzalo Higuain ormai sempre più diretto verso Londra in direzione Chelsea e soprattutto Maurizio Sarri, la dirigenza rossonera di trova nella situazione urgente di dover rimpiazzare uno degli uomini più importanti presenti nell'organico del tecnico Gennaro Gattuso. Una necessita che si fa giorno dopo giorno più urgente. Per questa ragione negli

Venerdì caldo per Piatek : il Milan ha fretta di chiudere - Leonardo prepara l'offerta per Preziosi : Sarà un Venerdì caldo, calcisticamente parlato. caldo sul fronte Piatek , legato inevitabilmente a quello Higuain: definito infatti il passaggio del Pipita al Chelsea , la triangolazione Milan-Juve-...

Milan - Higuain atteso a Londra già domani. E su Piatek... : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Calciomercato Milan-Piatek - il dg del Genoa Perinetti : 'Probabile che ci incontreremo' : Milano-Londra-Genova, un triangolo di mercato che presto potrebbe diventare rovente. Con Gonzalo Higuain e il Chelsea sempre più vicini a dirsi ufficialmente sì dopo l'intesa di massima raggiunta tra ...

Calciomercato Milan : le parole di Perinetti su Piatek : Calciomercato Milan: le parole di Perinetti su Piatek Il Milan, reduce dalla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana per mano della Juventus a Gedda in Arabia Saudita, torna a pensare al mercato a tutto tondo, in attesa del ritorno della Serie A. Il club rossonero si appresta a salutare il Pipita Gonzalo Higuain, ormai ad un passo dal Chelsea dove riabbraccerà Maurizio Sarri. Si cerca il sostituto e, abbandonata qualche pista, il ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - Piatek in prestito oneroso : più di 10 milioni subito al Genoa : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: potrebbe partire Calhanoglu, mentre per Piatek iniziano a circolare anche le possibili cifre dell'affare.

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - live mercato : tra Higuain e Piatek - tutte le ultime notizie : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Genoa - Perinetti conferma l’incontro col Milan per Piatek! E sul sostituto… : Genoa e Milan stanno trattando il passaggio in rossonero del centravanti polacco Piatek, il Grifone penserà dopo al sostituto Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, ha parlato del possibile addio di Piatek al Grifone. Il Milan è interessato ed ha chiesto un incontro come rivelato da Perinetti ai microfoni di Radio CRC: “Percentuale di una partenza di Piatek? Non lo so. Noi facciamo fatica a liberarci del nostro centravanti, per cui ...

Genoa-Milan - probabili formazioni : out Piatek - Gattuso senza Biglia e Bonaventura : Genoa-Milan è una partita molto attesa e che può essere considerata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi delle 2 contendenti. I padroni di casa con alcuni risultati positivi ottenuti negli ultimi impegni si sono allontanati in maniera sensibile dalla zona pericolosa della classifica ma un passo falso potrebbe causare l’avvicinamento delle squadre che seguono con conseguente coinvolgimento nella lotta per non ...

Milan - l'affondo per Piatek : GEDDA - Mentre da oggi la questione legata a Gonzalo Higuain prenderà ancora più corpo, il Milan si sta muovendo per non farsi trovare scoperto in caso di addio del Pipita. Anche ieri, Leonardo - che ...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...