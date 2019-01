' Lo stallo parlamentare rende probabile il People' s Vote' | dice Flinders

ilfoglio

: @fra_n_c_e_s_c_a Non vedo dove sta la notizia e lo scalpore. È prassi in parlamento per cercare di trovare soluzion… - LoHacker87 : @fra_n_c_e_s_c_a Non vedo dove sta la notizia e lo scalpore. È prassi in parlamento per cercare di trovare soluzion… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Lo notava anche Philip Stephens sul Financial Times di ieri: "In politica, la conoscenza di sé è l'inizio della saggezza. Il primo ministro non può fare niente di buono finché non ammette a sé stessa ...