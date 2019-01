Ducati presenta la GP19 | ' Pronti a combattere per il Mondiale'

MotoGP - Ducati GP19 : la presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : LIVE 18:50 18 gen Le parole dell'ad Domenicali e del General Manager Ducati segnano l'epilogo della presentazione. Domenicali : "Di solito le moto belle sono anche veloci, aspettiamo di vedere i ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Petrucci emozionato : “mi batte forte il cuore - Dovi è il mio riferimento” : Il pilota ternano ha svelato le proprie sensazioni nel corso della Presentazione della nuova Ducati, ammettendo di esserne rimasto affascinato Prima stagione da pilota ufficiale, un’occasione da non perdere per Danilo Petrucci. Dopo l’esperienza in Pramac, il ternano si appresta a vivere un anno esaltante in sella alla Desmosedici 2019, presentata questa sera presso la sede di Neuchatel della Phillip Morris. Interrogato sulle ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dovizioso tra consapevolezze e motivazione : le parole cariche di ottimismo del Ducatista : Le emozioni di Andrea Dovizioso dopo aver tolto i veli dalla sua nuova Desmosedici durante la Presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici del team Mission Winnow Ducati. Una livrea fiammante, che regalerà spettacolo nelle piste di tutto il mondo e tante emozioni con i suoi piloti ufficiali. Dovizioso e Petrucci hanno dimostrato già una grande complicità e ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dall’Igna non si nasconde : “l’obiettivo è il Mondiale - in Qatar la nuova carena” : Il General Manager di Ducati ha parlato della vecchia e della nuova stagione, svelando quello che sarà l’obiettivo del team nel 2019 Si accendono i riflettori sulla nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, svelando anche la nuova partnership con il marchio Mission Winnow inserito anche nella denominazione ufficiale del ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

MotoGp - la presentazione della Ducati 2019 LIVE : Nella sede della Phillip Morris a Neuchatel si accendono i riflettori sulla nuova Desmosedici 2019, affidata ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci E’ tutto pronto per la presentazione della nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, dando appuntamento a tifosi e appassionati in diretta streaming sul proprio sito. Qui ...

MotoGp - la presentazione della Ducati regala subito un colpo di scena : cambia il nome del team! : colpo di scena in casa Ducati nel giorno della presentazione della nuova Desmosedici, il team di Borgo Panigale cambia nome Giorno importante in casa Ducati, il team di Borgo Panigale presenta a Neuchatel la Desmosedici con cui Dovizioso e Petrucci daranno l’assalto al Mondiale del 2019. Oltre alla livrea e alle prime sensazioni dei protagonisti, c’è un clamoroso colpo di scena che spiazza tutti i tifosi in rosso: la Casa ...

