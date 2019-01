Animali in ufficio | è davvero una buona idea?

vanityfair

: Roma, 17 gen. (AdnKronos Salute/Labitalia) - Umore sotto i piedi, tristezza profonda e poca voglia di uscire di cas… - YouFilmsit : Roma, 17 gen. (AdnKronos Salute/Labitalia) - Umore sotto i piedi, tristezza profonda e poca voglia di uscire di cas… - Ntonio71 : Ma che schifo è sta roba degli animali in ufficio ?! Ma fate figli stronzi accudite gli anziani anziché mandarli al… - iPetra_ : Apriamo agli animali, ma non ci sono soluzioni/asili aziendali per i bambini? “Al lavoro con il proprio cane: a Mi… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Questione di ritmoGiocoPausa!SerenitàSpostare l'attenzioneUn cucciolo migliora la vita, si sa. In casa mette a tal punto di buon umore che alcuni terapeuti lo consigliano perfino per certi tipi di depressione. Ma l’effetto positivo di un animale non si limita alle mura domestiche; può anzi estendersi anche al luogo di lavoro. E non è un caso se in questi giorni Unicredit ha avviato il progetto «cani a lavoro», che permette ai suoi dipendenti degli uffici milanesi di portare con sé il proprio cane. Negli Stati Uniti i benefici di avere il proprio amico a quattro zampe vicino alla scrivania sono talmente apprezzati da aver istituito nel 1999 la Giornata Mondiale del Cane inNegli anni passati sono state condotte diverse ricerche sul tema. Alcune hanno rilevato che la compagnia di un cane a lavoro abbassa i livelli di stress dei dipendenti. Altre hanno evidenziato quanto questi ...