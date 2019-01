Wind rilancia All Inclusive Limited Edition e Smart 40 Fire

Wind offre 40 GB a 4 - 99 euro al mese - Tre rilancia fino a 50 GB a 6 - 99 euro : Wind e Tre tentano alcuni ex clienti, oltre ai clienti Iliad e degli operatori virtuali, con offerte che includono 30, 40 o 50 GB e prezzi che partono da 4,99 euro . L'articolo Wind offre 40 GB a 4,99 euro al mese , Tre rilancia fino a 50 GB a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind rilancia All Inclusive 30 Limited Edition con 30 GB a 9 - 99 euro al mese : Wind rilancia la sua offerta All Inclusive 30 Limited Edition, che oltre al bundle mensile regala 100 GB da utilizzare entro un anno dall'attivazione. L'articolo Wind rilancia All Inclusive 30 Limited Edition con 30 GB a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.