Tentata rapina al procuratore Davide Lippi | aggredito e minacciato di morte 

Roma : controlli a Trastevere - in manette 2 studenti per Tentata rapina : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere Romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’. Nel corso dei controlli sono finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, due giovani studenti, incensurati, uno Romano di 17 anni e uno colombiano di 19, mentre un terzo ...