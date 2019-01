Manovra | Lega | risolto il tema disabili | resta il nodo Consob

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

Lega e M5S soddisfatti della Manovra : 'Sostegno a territori e sindaci' : ... Silvia Covolo , Commissione Finanze, , Erik Umberto Pretto , Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, e Germano Racchella , Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, . ' È stata ridata ...

Manovra - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

Gardin - Lega - : «Nella Manovra contributo da un milione per 13 Comuni ravennati» : FESTA Lega NORD ROMAGNA. Matteo Salvini «Nella manovra di Bilancio appena approvata dal Parlamento c'è un contributo di 970 mila euro assegnato dal ministero dell'Interno ai Comuni della Provincia di ...

Manovra - Lega a Forza Italia : 'Da voi macelleria sociale con Fornero' : "Forza Italia prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò FI e la macelleria sociale che è iniziata con quel governo è ...

Manovra - scontro Fi-Lega su legge Fornero : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Fi e la macelleria sociale che è iniziata con quel ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - "Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact". È quanto dichiara in ...

Manovra ottiene la fiducia e la Lega dichiara : 'Inspiegabile l'atteggiamento di FI' : La Manovra ha ricevuto il voto di fiducia e dunque è ormai a un passo dalla definitiva approvazione. Le proteste però non si sono certo allentate. I deputati di Forza Italia si sono presentati in aula con dei gilet azzurri, dichiarando di volere meno tasse, mentre i Dem, per voce di Graziano Delrio, hanno proclamato la propria contrarietà assoluta. Lega e M5S rimangono però coesi e vanno avanti. I capigruppo leghisti Romeo e Molinari dichiarano ...

Manovra - Fi protesta con gilet azzurri. Berlusconi 'Da gennaio in tutta Italia'. Lega 'Atteggiamento ridicolo' : Almeno sui temi dell'economia. Una mossa che spiazza e irrita i leghisti. Costretti a intervenire con una nota. Flash mob con i gilet. Fico interrompe la seduta La protesta forzista va in scena alla ...

Manovra - Brunetta contro Salvini : “Ha tradito gli elettori. M5s? Incompatibile con Lega - torni alla sinistra estrema” : J’accuse di Renato Brunetta contro il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, con Antonio Tajani e Mariastella Gelmini, contro la Manovra: “Salvini ha tradito. Ha tradito i suoi elettori, quelli del centrodestra, ha tradito il nord e ha tradito anche me, che sono stato eletto in un collegio uninominale. Salvini -ha scandito il responsabile della politica economica del ...

Manovra - è rottura tra Forza Italia e Lega : “Matteo Salvini è un traditore” : Durissimo scontro sui contenuti della legge di bilancio fra Forza Italia e la Lega. Renato Brunetta parla di "Salvini traditore degli elettori", mentre Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, sottolinea come il "reddito di cittadinanza è un capriccio del Movimento 5 Stelle che sarà pagato dal Nord.Continua a leggere

Manovra - il Pd in piazza contro il governo 'Lega e 5S affossano il Paese' : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

Manovra - rissa sfiorata in Aula tra Marattin (Pd) e Molteni (Lega) : rissa sfiorata in Aula alla Camera tra Daniele Marattin del Pd e Nicola Molteni della Lega durante la discussione sulla Manovra. Il deputato Dem è corso verso il collega ai banchi del Carroccio. I commessi li hanno separati. Il presidente della Camera Roberto Fico li ha invitati a calmarsi. Dai banchi della Lega si urlava "Fuori, fuori".Continua a leggere