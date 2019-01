Lg ha pronto uno smartphone con un secondo schermo sganciabile

Xiaomi - pronto uno smartphone che si piega in tre : (Foto: @evleaks) Tra qualche giorno — probabilmente già al Ces di Las Vegas — vedremo per la prima volta come si deve il primo smartphone con display pieghevole di Samsung dopo le anticipazioni dell’anno scorso, ma in Rete da oggi si è già iniziato a parlare di un altro dispositivo della stessa categoria. Si tratta di un fantomatico ibrido smartphone-tablet dotato di un display con doppia piegatura, in grado cioè di aprirsi e richiudersi ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

Marijuana al posto dell’incenso - uno ‘scherzo da prete’ fatto…ad un prete : dopo la messa tutti al pronto soccorso : dopo la messa tutti ricoverati in ospedale. Non è l’epilogo di una barzelletta, ma quello di uno scherzo di cattivo gusto. Il parroco e alcuni fedeli di una piccola parrocchia di Chieti hanno invaso il pronto soccorso della cittadina al termine della funzione religiosa: erano tutti in evidente stato confusionale apparentemente senza una ragione plausibile. Sottoposti ad esami, i pazienti sono risultati essere stati intossicati dal ...

Ambiente : uno svizzero su due pronto a modificare stile di vita