Consob | Salvini | C' é intesa su Minenna

notizie.tiscali

: #Consob #Salvini: 'C'è l'accordo su #Minenna' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Consob #Salvini: 'C'è l'accordo su #Minenna' #ANSA - matteosalvinimi : #Salvini su #Consob: su presidenza spero si decida in fretta, basta che ci sia uno competente. Marcello Minenna ha… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: purghe per il caso Baglioni; sondaggi: Pd in crescita, M5s non lontano; @TeresaBellanova: “Il… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) ANSA, - ROMA, 17 GEN - In Consiglio dei ministri oggi uscirà il nome del nuovo presidente della? "No, non mi sembra sia all'ordine del giorno". Così risponde il vicepremier Matteoai ...