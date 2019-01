Cause e meccanismi di sviluppo della neuromielite ottica

fondazioneserono

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Come per altre malattie autoimmunitarie, si ritiene che molti fattori concorrano alloe l’aspetto meglio definitosua fisiopatologia è la produzione di auto-anticorpi diretti contro una molecola denominata acquaporina-4, abbreviata in AQP4. Le acquaporine sono strutture poste nella membrana delle cellule e contribuiscono al trasporto dell’acqua attraverso la membrana stessa. I danni provocati dallacoinvolgono gli astrociti e comportano l’infiltrazione dei tessuti da parte dei globuli bianchi e la distruzione degli oligodendrociti e dei neuroni. Il risultato finale di tali processi è la necrosi delle aree infiammate, che è difficile da compensare e determina alterazioni delle funzioni neurologiche, che variano in base alla localizzazione dei danni. L’andamento tipicomalattia è caratterizzato da un’alternanza fra ...