A Istanbul sta per aprire l’aeroporto più grande del mondo

Trump a Istanbul : non attaccare curdi : 04.48 Trump avverte Istanbul: se attaccherà i curdi, dopo il ritiro militare dalla Siria, gli Usa "devasteranno economicamente la Turchia. Così su Twitter, dove il presidente invita anche i curdi a non "provocare" Ankara. Il ritiro delle truppe americane dispiegate Siria per combatere l'Isis ha messo i guerriglieri curdi -che hanno combattuto a fianco degli Usa- in una posizione di maggiore fragilità,rispetto alla Turchia,che ha già annunciato ...

Neve in Turchia : diversi voli cancellati negli aeroporti di Istanbul : Forti nevicate si sono abbattute sul nordovest della Turchia, in Marmara e Tracia: diversi voli sono stati cancellati negli aeroporti Ataturk e Sabiha Gokcen di Istanbul. La Turkish Airlines ha annunciato oggi la cancellazione di diversi voli interni e dei voli internazionali per Salonicco e Kosice. Chiuse decine di scuole in diverse città del nordovest del Paese, tra cui Kirklareli, dove la Neve ha raggiunto i 30 cm di accumulo. E’ atteso ...

Crolla edificio a Istanbul : due morti : 22.00 Crolla un edificio a Istanbul a seguito di un incendio nello storico quartiere di Fatih. Sarebbero almeno due i morti. Altre tre persone sono state estratte ancora vive dalle macerie e trasportate in ospedale. Lo riporta Anadolu. Il palazzo in legno di 3 piani aveva preso fuoco la notte scorsa. Le fiamme erano state domate dai vigili del fuoco che non hanno però potuto impedire il crollo della struttura. Le ricerche di persone rimaste ...

C’è un video che forse mostra come fu trasportato il corpo di Jamal Khashoggi dopo il suo omicidio a Istanbul : La televisione turca A Haber ha trasmesso per la prima volta un video che potrebbe dare nuove informazioni su come si svolse l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il video, infatti, sembra mostrare come il corpo di Khashoggi fu trasportato dal

Kakà si racconta : "Ancelotti il migliore - Maldini il modello : oggi ds - domani allenatore". E poi Mourinho - CR7 - verginità e... Istanbul : Voglio sapere di economia e finanza, sto facendo dei corsi, continuando a occuparmi di calcio da osservatore. Poi deciderò come tornare nel calcio. Come direttore sportivo o magari anche come ...

Andrea Iannone : Bentley sequestrata/ Auto guidata dal preparatore atletico 'Viola la convenzione di Istanbul' : Andrea Iannone: Bentley sequestrata. Auto guidata dal preparatore atletico 'Viola la convenzione di Istanbul'. Già presentato il ricorso

Istanbul - l'Università della Calabria chiamata a studiare la basilica di Santa Sofia : La basilica di Santa Sofia a Istanbul è una delle strutture architettoniche più importanti del mondo. La complessità delle sue vicende costruttive ne fanno uno dei monumenti più studiati al mondo e molte sono ancora le problematiche fortemente dibattute dalla comunità scientifica, come la provenienza dei materiali con cui è stata realizzata, i restauri condotti nel passato, i motivi ...

Biglietti in cambio di bottiglie di plastica : la metro di Istanbul fa tendenza : ... chi deporrà una significativa quantità di bottigliette e lattine nei distributori automatici avrà diritto ad alcuni sconti per spettacoli e Biglietti a teatro . La proposta è stata accolta con ...

Olimpia ko a Istanbul : L'Olimpia Milano torna a casa con una sconfitta, ma al termine di un'ottima prestazione che pero' non basta per fermare il Fenerbahce. A Istanbul Datome, 10 punti per l'italiano, e compagni si ...

Da Roma a Istanbul. C'è sempre il Liverpool nel destino di Ancelotti : Giocarsi a Liverpool il primo traguardo prestigioso da quando siede sulla panchina del Napoli è quasi un segno del destino per Carlo Ancelotti. Ai Reds sono legate gran parte delle sfide importanti nella carriera del tecnico di Reggiolo. Che pure da calciatore della Roma, 34 anni e mezzo fa, avrebbe potuto sfidare il secondo club più titolato d'Inghilterra nella storica finale di Coppa dei Campioni all'Olimpico. Ma uno dei tanti infortuni al ...

Volley femminile - VakifBank Istanbul Campione del Mondo : strepitoso bis iridato di Giovanni Guidetti : Il VakifBank Istanbul si conferma sul trono del Pianeta, la corazzata turca ha sconfitto il Minas Tenis Clube per 3-0 (25-23; 25-21; 25-19) nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il secondo titolo iridato consecutivo (il terzo della storia considerando anche quello del 2013). Le Campionesse d’Europa, allenate da Giovanni Guidetti, sono state implacabili nell’atto conclusivo che si è giocato ...

Basket - Gigi Datome : “Farò di tutto per ottenere una medaglia in Nazionale. Mitomania piaga sociale del secolo. E tra Roma e Istanbul…” : Gigi Datome è ormai uno dei simboli dell’Italia cestistica: dopo una carriera italiana vissuta tra Siena, Scafati e Virtus Roma, ha preso la via dell’NBA giocando con Detroit Pistons e Boston Celtics. Al Fenerbahce sta vivendo gli anni della maturità sportiva, ma l’uomo venuto dalla Sardegna la maturità umana già l’aveva ben chiara molto prima di arrivare alla corte di Obradovic. C’è un po’ di tutto, sia del ...

Rosso Istanbul film stasera in tv 9 dicembre : cast - trama - streaming : Rosso Istanbul è il film stasera in tv domenica 9 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rosso Istanbul film stasera in tv: cast La regia è di Ferzan Ozpetek. Il cast è composto da Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Gunsur, Nejat Isler, Serra Yilmaz. Rosso Istanbul film stasera in tv: trama Orhan Sahin è uno scrittore ed ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...