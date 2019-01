Utilizza una rete da pesca illegale | multato peschereccio

Pratonevoso - spray al peperoncino Utilizzato durante il concerto con 15mila persone. Una decina di intossicati - sfiorata la tragedia : spray al peperoncino è stato sparso tra la folla che seguiva il "concertone" di Capodanno a Pratonevoso, fra le montagne del monregalese, durante i festeggiamenti di Capodanno. Nello...

Utilizza la tribuna come toilette : fermato - : 'In bagno c'era troppa coda e non potevo più trattenermi'. Si è giustificato così il vigilante di sicurezza fermato a Memphis mentre in tribuna, dopo essersi abbassato i pantaloni, si è messo a ...

123456 è ancora la password più Utilizzata - come crearne una sicura : Le abitudini sono dure a morire e su oltre 5 milioni di account, “123456” e la stessa parola “password” sono le più utilizzare per tenere al sicuro i propri account. Al sicuro si fa per [...] L'articolo 123456 è ancora la password più utilizzata, come crearne una sicura è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

L’importanza del fotografo di matrimoni oggi - una guida sugli stili più Utilizzati e qualche utile consiglio : La scelta del fotografo per il giorno delle vostre nozze è fondamentale, perché sarà lui ad immortalare i momenti più

One UI premia chi Utilizza il Samsung Galaxy con una mano : video ufficiale su Android Pie : Il countdown relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy compatibili, riguardante anche la tanto attesa interfaccia One UI, ci avvicina sempre di più ad un appuntamento che per tanti utenti rappresenta una svolta. Il rilascio per determinati modelli scatterà a settimane, forse addirittura a giorni, e dopo il primo bilancio fatto di recente a proposito del Samsung Galaxy S9, oggi 14 dicembre è possibile ...

ALCAMO : PUBBLICATO L'AVVISO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI ESTERNI DA UtilizzaRE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ... : Il Comune di ALCAMO intende creare una SHORT LIST di ESPERTI per avviare forme di collaborazione per la predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione, in comune, di progetti a valere su ...

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe Utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe Utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa è di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

I chip sottopelle sono una realtà. Verranno Utilizzati per controllare i dipendenti? : Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microchip sottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno ...

I chip sottopelle sono una realtà. Verranno Utilizzati per controllare i dipendenti? : Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microchip sottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno ...

I chip sottopelle sono una realtà. Verranno Utilizzati per controllare i dipendenti? : Fondare un'azienda come Biohax ha quindi come motore una visione del mondo prima ancora che i profitti. Profitti che, ad ogni modo, promettono di essere sostanziosi. Jowan Osterlund Österlund ha ...

I chip sottopelle sono una realtà. Verranno Utilizzati per controllare i dipendenti? : Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microchip sottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno impiantato nella mano, poco sotto il pollice, si contano già ...