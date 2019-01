Traffico Roma del 16-01-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALLO SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DALLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’ APPIA E DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA A24 IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA FIUMICINO ALL’OSTIENSE E ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ...

Roghi tossici e Traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...

Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN ...

Rifiuti : 15 arresti per Traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della procura ...

Traffico Roma del 15-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI ANCORA, VERSO SAN GIOVANNI CODE IN VIA CILICIA CODE PER Traffico INTENSO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ...

Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA Traffico INTENSO SEGNALATO IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E DA LAURENTINA ALLA RomaNINA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA ...

Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 15 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN ...