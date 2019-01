Salt and Sanctuary sarà disponibile su Xbox One dal 6 febbraio

Backstop in Irlanda - cos'è e perché sta facendo Saltare la Brexit : Uno fra i nodi irrisolti della Brexit è rappresentato dai confini irlandesi, i 499 chilometri che dividono lo spicchio settentrionale dell'Isola fra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. L'...

Backstop in Irlanda - cos’è e perché sta facendo Saltare la Brexit : Uno fra i nodi irrisolti della Brexit è rappresentato dai confini irlandesi, i 499 chilometri che dividono l’isola fra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord. Londra e Bruxelles hanno concordato un “Backstop” per evitare il ripristino di una frontiera fisica fra i due paesi. Ma cosa vuol dire?...

Un Salto nel futuro per le app Android : cosa accadrà entro il 2021 : Una vera novità riguarderà le app Android, che entro il 2021 dovranno tutte essere compatibili con i 64-bit. L'OS mobile di Google comprende il supporto a partire da Android 5.0 Lollipop (dal 2017, il Play Store ha predisposto che gli applicativi che utilizzano codice nativo debbano includere anche una versione a 64-bit, in modo tale da estendere il proprio supporto anche ai processi che non fungeranno più con codice a 32-bit). A partire da ...

Brindisi - banditi asSaltano camion che trasporta sigarette : ferito il conducente : I malviventi hanno disseminato la strada di chiodi e poi hanno fermato un tir che trasportava sigarette, rubandone sette tonnellate.Continua a leggere

Roma - De Paul è Saltato : andrà all’Inter al termine della stagione : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul è saltato: andrà all’Inter al termine della stagione proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

In Homeland 5 Carrie riparte da due lutti sconvolgenti e un Salto temporale : la stagione in chiaro su 20 dal 13 gennaio : Il pubblico del canale 30 di Mediaset sarà chiamato ad un balzo in avanti di due anni e mezzo per poter seguire Homeland 5 già dopo il finale della quarta stagione questa sera. L'appuntamento è fissato per le 21.00 di oggi, 13 gennaio, con "Il funerale", il 12esimo e ultimo episodio della quarta stagione della serie la cui unica protagonista è rimasta Claire Danes nei panni della folle e forte Carrie. Questo ciclo di episodi si è aperto con ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl domina nel Salto - 26° Alessandro Pittin : L’austriaco Franz-Josef Rehrl vince con ampio margine il segmento di salto della seconda Gundersen in Val di Fiemme, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dal trampolino HS135 di Predazzo, Rehrl ha realizzato un salto di 128,5 metri con un punteggio complessivo di 143.1. Nel segmento di fondo l’austriaco partirà con 34” di vantaggio sul polacco Szczepan Kupczak (134.6), 36” sul giapponese Akito Watabe (134.1) e 37” sul tedesco ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin super nel Salto. Si giocano il podio nella team sprint : Prima team sprint stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: gara a coppie (7,5 chilometri di fondo ad inseguimento con tre cambi, uno per giro) che si disputa nell’appuntamento italiano in Val di Fiemme e, dopo il salto sul trampolino HS135 di Predazzo, i beniamini di casa sono in piena corsa per un grandissimo risultato. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono riusciti infatti a difendersi al meglio nella ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Samuel Costa ed Alessandro Pittin super nel Salto. Si giocano il podio nella team sprint : Prima team sprint stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: gara a coppie (7,5 chilometri di fondo ad inseguimento con tre cambi, uno per giro) che si disputa nell’appuntamento italiano in Val di Fiemme e, dopo il salto sul trampolino HS135 di Predazzo, i beniamini di casa sono in piena corsa per un grandissimo risultato. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono riusciti infatti a difendersi al meglio nella ...

Sci - Coppa del Mondo – Ryouyu Kobayashi in grande spolvero nel Salto Speciale : Prosegue la marcia trionfale di Ryouyu Kobayashi nella Coppa del Mondo: il giapponese brilla nel Salto Speciale in Val di Fiemme Dopo la Coppa del Mondo di Combinata Nordica, tocca al Salto Speciale uscire allo scoperto in Val di Fiemme. La leggenda Adam Malysz, primo atleta ad aver vinto la Coppa del Mondo per tre anni di seguito (dal 2001 al 2003), era nella “culla dello sci nordico” ad assistere alle imprese degli atleti di Coppa del ...

Armando Siri - il leghista contro le follie del M5s : 'Ora basta - qui Salta tutto' : La tensione resta altissima, anche se Salvini ha imposto la parola d'ordine della tregua armata. Non cedere di un millimetro, ribattere colpo su colpo ma senza giungere a una rottura insanabile. Però, ...

Armando Siri - il leghista contro le follie del M5s : "Ora basta - qui Salta tutto" : La tensione resta altissima, anche se Salvini ha imposto la parola d'ordine della tregua armata. Non cedere di un millimetro, ribattere colpo su colpo ma senza giungere a una rottura insanabile. Però, deputati e senatori leghisti fremono dopo quello che definiscono "un agguato", l'accordo con Malta

Juve - paura per Mandzukic. Allegri : "No good". Salta la Supercoppa? : 'Mario? No good, come dice sempre lui' . Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera contro il Bologna , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ...

Sun : 'Chelsea - asSalto a Leandro Paredes' : LONDRA - Maurizio Sarri è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. L'ultimo nome accostato al Chelsea è quello di Leandro Paredes . Come riporta il Sun, infatti, la società londinese avrebbe già ...