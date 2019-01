Roma | controlli a Trastevere | in manette 2 studenti per tentata rapina

Roma : prova ed eludere controlli - trovato in possesso droga e arrestato : Roma – Ha tentato di eludere i controlli dei Carabinieri fuggendo a bordo di un’auto rubata, ma e’ stato raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di droga e, in piu’, a seguito degli accertamenti, e’ emerso che, a suo carico, pendevano due ordini di carcerazione. In manette e’ finito un 53enne Romano, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. Ieri ...

Roma : 7 spacciatori in manette dopo controlli autostazione Tibus : Roma – A seguito dei controlli effettuati nell’area dell’autostazione Tibus, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno arrestato sette persone, 5 cittadini nigeriani, di eta’ compresa tra i 18 e i 27 anni, e due cittadini albanesi di 23 e 27 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era da poco passata la mezzanotte quando i Carabinieri hanno notato ...

Roma : intensificati controlli piazza Navona - 11 abusivi sanzionati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio hanno intensificato i controlli nell’area compresa tra piazza Navona e Campo de’ Fiori, invasa da tantissime famiglie e turisti. Nel mirino dei Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese sono finiti 11 cittadini del Bangladesh, sorpresi a vendere abusivamente sciarpe, aste per selfie, power bank, souvenir in vetro e ...

Roma : controlli Carabinieri all’Alberone - arresti e denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno passato al setaccio le vie del quartiere Alberone per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di 3 persone arrestate, 1 denunciata e 3 attivita’ commerciali sanzionate. I Carabinieri hanno arrestato una cittadina di origini bosniache di 28 anni, con precedenti, perche’ durante un controllo e’ risultata ...

Roma : continuano controlli a Trastevere - denunce e contravvenzioni anti-alcol : Roma – Rimane costantemente sotto l’occhio dei Carabinieri lo storico rione di Trastevere, luogo di ritrovo di migliaia tra turisti e cittadini non solo per le bellezze architettoniche e dei suoi vicoli, ma anche perche’ rappresenta uno dei cuori pulsanti della movida della Capitale. In questo ambito, si collocano i quotidiani controlli svolti dai Carabinieri di Roma, finalizzati ad arginare eventuali fenomeni di degrado o di ...

Roma : ‘Natale sicuro’ - controlli dei Carabinieri in centro storico : Roma – Sta proseguendo in queste ore l’operazione dei Carabinieri, “Natale Sicuro”, avviato alcuni giorni fa, e che ha visto l’impiego massiccio di pattuglie a piedi, lungo le vie dello shopping e nelle piazze di maggior afflusso di turisti. Ed proprio nel corso di un controllo che, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e ...

Roma : riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato : Roma – Al termine delle verifiche dei Carabinieri e’ stata riaperta la tratta Anagnina – Arco di Travertino della metro A. Lo zaino abbandonato sulla banchina in direzione centro aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza e le verifiche dai quali e’ emerso che lo zaino conteneva materiale elettronico professionale. L'articolo Roma: riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato proviene da ...

Roma : 5 persone in manette dopo controlli Tor Bella Monaca Tor Vergata : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Frascati, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno eseguito una massiccia attivita’ di controllo tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone. Le mirate perquisizioni hanno permesso ai Carabinieri anche sequestrare 300 dosi di cocaina e circa 31.000 euro, ...

Roma - metro A chiusa in centro : controlli su venti scale mobili : Da tre giorni sono chiuse le stazioni metro Barberini e Spagna, che si vanno ad aggiungere a Repubblica chiusa da fine ottobre. L'attenzione dell'azienda è tutta sulle scale mobili, poco più di venti, ...

Roma : 15 spacciatori in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nel corso di mirati controlli antidroga, in soli tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ben 15 pusher, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’, volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti al dettaglio, si sono prevalentemente sviluppate nelle zone di Trastevere, Piazza Vittorio Emanuele II, San Lorenzo, San Basilio, Cinecitta’, Quarticciolo, Collatino e ...

Roma : controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maglie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...

Roma : controlli in hotel e B&B - scoperta evasione tassa soggiorno 600 mila euro : Roma – Nell’ambito del contrasto all’abusivismo nel settore delle attivita’ ricettive, come hotel, B&B, case-vacanza, affittacamere e altre tipologie, che complessivamente nella Capitale risultano essere piu’ di 12mila, la Polizia di Stato ha attuato un sistema di verifiche incrociate tra annunci pubblicitari e banche dati di Comune e Regione delle strutture autorizzate, sul rispetto della normativa in ...

Roma : a bordo bus per eludere controlli - in manette 6 pusher : Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina. Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si ...