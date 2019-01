M5S | in un mese solo 162 donazioni alla piattaforma Rousseau

Sondaggi - Lega cresciuta di 14 punti dalle elezioni : è al 31%. Il M5S ha perso un punto al mese : i più delusi sono i giovani : Dal 4 marzo a fine 2018: la Lega è la regina dei consensi e negli ultimi 8 mesi ha guadagnato 14 punti, pescando voti tra M5s, Forza Italia e pure astenuti, ed è passata dal 17,4 delle elezioni al 31% rilevato il 21 dicembre. Sorte inversa per il partner di governo: il Movimento 5 stelle ha perso circa un punto per ogni mese dalle politiche a oggi, scendendo dal 32,6% al 24,8. Questo racconta l’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

M5S - un punto in meno nei consensi per ogni mese di Governo : Un punto circa di consensi persi per ogni mese di Governo. Questo dunque sembra il bilancio che fa registrare il M5S, a fine anno. Di segno opposto, naturalmente, il consuntivo della Lega che di punti sembrerebbe guadagnarne 14.Forza Italia, che con il M5S è principale affluente della Lega, ferma un po' sotto il 10%, pare tuttavia aver arrestato il flusso in uscita.Cresce leggermente FDI, mentre il PD resta sotto ai consensi fatti ...

Il sondaggio : primo stop per la Lega - -3% in un mese - . M5S in discesa e Di Maio perde 15 punti di gradimento : Entriamo quindi in un nuovo mondo. Cerchiamo di vedere cosa è successo. Partiamo proprio dal governo e dal premier. I dati di consenso sono decisamente elevati. Il governo Conte parte bene con un ...

Manovra : l'M5S vuole l'aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

Sondaggio - il M5S scende ancora : declino inarrestabile. Perde un punto al mese : Però non è la fine del mondo. I veri guai per M5S arriveranno a primavera. Poco prima del voto. Quando la gente che si era fidata di Giggino scoprirà che le mance di cittadinanza non saranno di 780 ...

Carlo Sibilla - M5S - : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise' : 'Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise. E' su risultati come quello raggiunto oggi che si comprende quanto sia importante la filiera istituzionale e il collegamento diretto tra ...