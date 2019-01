Google | App che violano accesso ad SMS e chiamate rimosse dal Play Store

Project Alias mette i “tappi per le orecchie” a Google Home e Amazon Echo : Project Alias è un hack fai-da-te che impedisce ad Amazon Echo e ai dispositivi Google Home di ascoltare le conversazioni quando non dovrebbero farlo L'articolo Project Alias mette i “tappi per le orecchie” a Google Home e Amazon Echo proviene da TuttoAndroid.

Google cancella migliaia di app da Play Store per proteggere privacy : Sono escluse tutte le app che in questi mesi hanno dimostrato a Big G di aver effettivamente bisogno di questo tipo di autorizzazione e che offrono un servizio inerente il mondo dei messaggi o delle ...

Applicazioni malevoli sul Play Store : Google comincia le rimozioni. Attenzione a MegaN64 : MegaN64 è infettata da un malware da mesi. Google nelle prossime settimane comincerà a rimuovere le Applicazioni che hanno ancora accesso a log chiamate, SMS e connessione dati senza permesso. L'articolo Applicazioni malevoli sul Play Store: Google comincia le rimozioni. Attenzione a MegaN64 proviene da TuttoAndroid.

L’ultimo update di App Google beta fa scomparire le informazioni sul meteo dalla homescreen : In seguito ad un aggiornamento di App Google beta sono scomparse dalla schermata iniziale le informazioni relative alle condizioni meteo L'articolo L’ultimo update di App Google beta fa scomparire le informazioni sul meteo dalla homescreen proviene da TuttoAndroid.

L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google : Alcuni utenti americani hanno segnalato la presenza dell'icona di avvio di Google Assistant nella homepage di Google. L'articolo L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google proviene da TuttoAndroid.

Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 : Lo speciale adblocker di Google Chrome, studiato per trovare applicazione soltanto nei confronti degli annunci "intrusivi", funzionerà a livello globale L'articolo Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Bixby è pronto a dare il benvenuto alle app di Google : Sono in arrivo per Bixby varie app di Google. Samsung stringe un contratto con la casa di Mountain View per portare sul proprio assistente virtuale alcune delle app di Big G per rilanciare il suo prodotto in un 2019 che lo vuole al centro dei riflettori. L'articolo Bixby è pronto a dare il benvenuto alle app di Google proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

Apple è carica per il CES - e stuzzica Amazon e Google in tema privacy : Apple sceglie il CES 2019 di Las Vegas per lanciare una bella frecciatina ai rivali, Google e Amazon, sul tema della privacy: perché quel che succede nel tuo iPhone, rimane nel tuo iPhone. L'articolo Apple è carica per il CES, e stuzzica Amazon e Google in tema privacy proviene da TuttoAndroid.

App Google si aggiorna alla versione 8.91 beta e si prepara ad alcune novità : Passato il periodo di festività, il team che lavora all'App Google è tornato a rilasciare nuove versioni di questa popolare applicazione L'articolo App Google si aggiorna alla versione 8.91 beta e si prepara ad alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Google Podcasts si appresta a supportare i link e migliorare la formattazione del testo : Google Podcasts è stato lanciato ufficialmente a giugno con un'app per Android e pian piano si sta arricchendo di nuove funzionalità L'articolo Google Podcasts si appresta a supportare i link e migliorare la formattazione del testo proviene da TuttoAndroid.

Lifesum stringe amicizia con Google Assistant : arriva l’app per inserire i pasti - anche con la voce : Chi ha provato a gestire un diario alimentare smart sa quanto può essere scoraggiante il processo di inserimento delle pietanze e delle loro quantità L'articolo Lifesum stringe amicizia con Google Assistant: arriva l’app per inserire i pasti, anche con la voce proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo sistema operativo Google sarà compatibile con le app Android : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il sistema operativo Google Fuchsia in lavorazione presso la casa di Mountain View è ancora per molti versi un oggetto del mistero. In futuro potrebbe sostituire Android e Chrome OS (e non solo) in una volta sola, ma per il momento tutto ciò che dall’esterno è possibile fare sul software è una serie di ipotesi basate sull’avanzamento dei lavori in Google. In effetti in queste ore 9to5Google ha fatto notare ...