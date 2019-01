Blauer a Pitti presenta lanuoca collezione FW19-20

gqitalia

: Blauer USA presenta la Main collection FW19 al Pitti uomo 95 - #Blauer #presenta #collection #Pitti - zazoomnews : Blauer USA presenta la Main collection FW19 al Pitti uomo 95 - #Blauer #presenta #collection #Pitti - lavocedeibrand : Ieri e stato inaugurato PITTI UOMO 85 AI 2019/2020 .Visitalo su - lavocedeibrand : Ieri e stato inaugurato PITTI UOMO 85 AI 2019/2020 .Visitalo su -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Per l’autunno-inverno 2019,USAuna gamma di capispalla in diversi materiali, che esprimono lo spirito del brand in termini di ricerca stilistica, innovazione, attenzione al dettaglio e alla qualità. La, nei toni del kaki, navy, verde militare, rosso, bianco sporco, lime e bordeaux, rinnova il legame tra il brand e le sue origini legate alle uniformi delle forze dell’ordine americane. Ne parliamo con il titolare Enzo Fusco.