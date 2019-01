Ambiente | Nestlé prende parte alla lotta contro l’inquinamento della plastica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)ha presentato la propria strategia per conquistare un futuro libero dal, annunciando una serie di azioni specifiche in linea con l’impegno già assunto nell’aprile 2018 che punta a rendere il 100% dei suoi imbggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. L’azienda si concentrerà in particolar modo sulla riduzione dei rifiuti plastici.Mark Schneider, CEO di Nestlè, ha dichiarato: “La nostra visione per il futuro e il nostro piano d’azione delineano l’impegno e l’approccio diper affrontare la sfida dei rifiuti derivanti dagli imbggi in. Seppur fortemente impegnati in svariate azioni di riciclo, sappiamo che il raggiungimento del 100%riciclabilità non è sufficiente per contrastare il problema del. Dobbiamo alzare l’asticella e fare molto di più. Siamo determinati a valutare ogni ...