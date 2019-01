Aggiornamenti in roll out per Nokia 3 1 | ASUS ZenFone 4 | Sony Xperia XZ1 | XZs e XZ1

Aggiornamenti in roll out per Moto X4 - HONOR 9 Lite - Essential Phone PH-1 - ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2 : Oggi nuova "pioggia" di Aggiornamenti per per Motorola Moto X4, HONOR 9 Lite, Essential Phone PH-1, ASUS Zenfone Max M2 e Zenfone Max Pro M2 L'articolo Aggiornamenti in roll out per Moto X4, HONOR 9 Lite, Essential Phone PH-1, ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2 proviene da TuttoAndroid.

Tanti Aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia - Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T : aggiornamenti in dirittura d'arrivo arrivo per OnePlus 5 e 5T, Xiaomi Mi 8 SE e ben 12 Sony Xperia. Si va dalle patch di sicurezza di novembre e dicembre 2018 agli aggiornamenti delle Open Beta dei OnePlus fino ad arrivare a una nuova versione stabile della MIUI per il quasi best buy di Xiaomi. L'articolo Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia, Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.

Il Festival di Sanremo avvia controlli su Laura Ciriaco ed Einar Ortiz : gli ultimi Aggiornamenti sui 2 Giovani a rischio esclusione : L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 avvisa - attraverso una nota stampa - di aver avviato controlli per verificare la presunta irregolarità delle canzoni presentate da Laura Ciriaco ed Einar Ortiz a Sanremo Giovani. In accordo con il Direttore Artistico Claudio Baglioni, dopo essersi consultata con l'ufficio legale, l'Organizzazione valuterà l'eventuale esclusione dei due cantanti, aspiranti concorrenti della trasmissione Sanremo ...