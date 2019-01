Un po' di chiarezza sul caso Battisti

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Vaccini - il rapporto medico-paziente alla base della chiarezza sulla loro efficacia : Il mondo digitale è sempre più affollato di persone in cerca di informazioni e servizi, come ha spiegato Chiara Sgarbossa, Direttore Osservatorio Innovazione digitale in Sanità - Politecnico di ...

Inter - Marotta fa chiarezza sul caso Nainggolan : “ecco chi ci ha dato l’indicazione di sospendere il giocatore” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha fatto luce sulla sospensione comminata a Radja Nainggolan, assente in campo nel match con il Napoli Capitolo chiuso, almeno così sembra. Beppe Marotta abbassa il sipario sul caso Nainggolan, facendo chiarezza circa la situazione esplosa in questa settimana in casa Inter. Miguel MEDINA / AFP L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde, sottolineando ai microfoni di Sky ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sulla situazione di Nainggolan : “non è fuori rosa ma Zhang ha preso la decisione di…” : Alla vigilia di Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Radja Nainggolan, escluso dal big match per motivi disciplinari Natale movimentato in casa Inter. Il pareggio con il Chievo Verona è stata una sorpresa amara da scartare sotto l’albero e, come se non bastasse, la situazione di Radja Nainggolan ha preso le sembianze dei canditi sul panettone di tutti i tifosi nerazzurri. Il ‘Ninja’ ...

Christmas Blues : facciamo chiarezza sulla depressione natalizia : Con la consulenza della Dottoressa Maura Levi, Medico Specialista in Psicologia Clinica del Gruppo MultiMedica, facciamo chiarezza sul “Christmas Blues“, la depressione natalizia. Il periodo natalizio è davvero il più felice dell’anno? Il Natale è sicuramente la festa più apprezzata dai bambini, nonché sinonimo di gioia, buoni sentimenti, generosità e famiglia, ma tra gli adulti non sempre si tratta di un momento positivo come ...

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

F1 – Nuoto motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

Manchester City - Guardiola sul Fair Play Finanziario : “Serve chiarezza” : “Se la Uefa prenderà una decisione, ci sarà una presa di posizione del club. Vorrei che andasse esattamente così, per sapere con esattezza cosa succede e mettere a tacere tutte queste indiscrezioni“: sono le parole pronunciate da Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, scontento per le voci su una possibile esclusione della sua squadra dalla Champions League. Questa ipotesi è stata lanciata dal “Guardian” ...

Manchester City - Guardiola : «FPF? Spero presto ci sia chiarezza sul nostro caso» : «Se la UEFA dovesse decidere qualcosa, il club farà una dichiarazione: mi piacerebbe fosse così perché sapremo di cosa si tratta», ha detto Pep Guardiola. L'articolo Manchester City, Guardiola: «FPF? Spero presto ci sia chiarezza sul nostro caso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Leonardo fa chiarezza sul mercato : 'Ibrahimovic in rossonero a gennaio? Ecco cosa dico' : Abbiamo dialoghi con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni, vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, ...

Milan - Leonardo fa chiarezza sul mercato : “Ibrahimovic in rossonero a gennaio? Ecco cosa dico” : Il dirigente rossonero ha parlato del pari ottenuto con la Lazio e sul mercato rossonero, senza sbilanciarsi su Ibrahimovic Un pareggio che sta stretto, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca al Milan, ripreso in extremis da una Lazio che evita così il ko interno. Mastica amaro Leonardo, che avrebbe preferito uscire dall’Olimpico con il quarto posto in mano, rimasto però in mano ai biancocelesti dopo il pari di ...

Milan - i Conti adesso tornano : la Federazione fa finalmente chiarezza sulla squalifica dell’esterno rossonero : La squalifica rimediata da Conti in Primavera varrà solo per quel campionato dunque, il giocatore è arruolabile per il prossimo match contro la Lazio Il Milan tira un sospiro di sollievo, Andrea Conti dovrà scontare la squalifica solo nel campionato Primavera. Via libera dunque per l’esterno rossonero per quanto riguarda la serie A, con Gattuso che potrà contare su di lui in occasione del match contro la Lazio in programma ...

F1 - la portavoce della famiglia Schumacher fa chiarezza : ecco tutta la verità sulla lettera di Corinna : Sabine Kehm ha fatto chiarezza sulla presunta lettera della moglie di Schumacher, sottolineando come si tratti di un biglietto mai spedito Ha fatto molto scalpore la lettera di Corinna Schumacher, inviata secondo il settimanale tedesco Bunte ad un musicista autore di un brano per il marito Michael. Photo4 Le parole “Michael è un combattente” hanno fatto immediatamente il giro del mondo, con l’intera stampa che le ha ...

Chi è Jason Bull della serie con Michael Weatherly - ispirato a Phil McGraw : l’attore fa chiarezza sul personaggio (video) : Quando ormai Bull è giunta con successo alla sua terza stagione su CBS, Michael Weatherly ci tiene a precisare che la serie di cui è protagonista nei panni del personaggio di Jason Bull è stata investita da un equivoco di fondo sin dal suo esordio. Il procedural con l'ex DiNozzo di NCIS ha debuttato nel 2016 presentando al pubblico un personaggio ispirato al famoso psicologo, che è anche autore e conduttore televisivo, Dr. Phil McGraw, ...