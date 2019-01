L' agenzia dei bugiardi | un remake riuscito che si modella bene sui nostri

“L’ agenzia dei bugiardi” - l’alibi di Morelli per ogni tradimento : "L'agenzia dei bugiardi" è il remake del film "Alibi.com", che in Francia ha avuto un grande successo. Il regista Volfango De Biasi l'ha riletto in chiave italiana mixando comicità, commedia sentimentale, farsa, con un tocco di surreale. Il film arriva nei cinema il 17 gennaio. Giampaolo Morelli è il titolare di un'agenzia che fornisce alibi di qualsiasi tipo ai propri clienti. Con lui lavorano Paolo Ruffini e Herbert Ballerina, che entrano ...

Thomson Reuters - di cui fa parte l’ agenzia stampa Reuters - taglierà il 12% dei suoi posti di lavoro in due anni : Thomson Reuters , il gruppo canadese di cui fa parte anche la famosa agenzia di stampa Reuters News, taglierà il 12 per cento dei suoi posti di lavoro in due anni . La decisione è stata annunciata martedì durante una riunione degli

Isola dei Famosi - Eva Henger : "Accordo con Francesco Monte per non nominarci. Nulla di scandaloso se tu lavori con la stessa agenzia" : L'ex attrice hard Eva Henger ha svelato un retroscena molto gustoso quanto seccante per i telespettatori di reality show. Pur rivelandosi artefice della sua esclusione all'Isola dei Famosi per il canna-gate. L'ungherese naturalizzata italiana ha spiegato che tra lei e Francesco Monte c'era un accordo non scritto per evitare di nominarsi a vicenda: Se tu lavori con la stessa agenzia e vedi la persona, fai le serate insieme, è normale che ...