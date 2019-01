Brexit | May si gioca tutto | ' Senza intesa catastrofe per la nostra democrazia'

Brexit - Parlamento al voto. Rischia Theresa May : Il Parlamento britannico vota oggi sull’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles. Un testo che non soddisfa né i pro Ue né gli euroscettici, desiderosi di una rottura più netta, il che lascia presagire una bocciatura del piano di May. ...

Brexit - il giorno del giudizio per May : stasera il voto - verso la bocciatura dell'accordo : Il governo britannico di Theresa May serra le file nel tradizionale consiglio dei ministri del martedì, riunitosi stamattina a poche ore dal voto di ratifica alla Camera dei Comuni sull'accordo ...

Brexit - per Theresa May il 'giorno più lungo' : «No dimissioni anche in caso di sconfitta» : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l'accordo sulla Brexit. Il voto in programma martedì sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l'esito più ...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

Brexit - fonti Downing Street : "Theresa May si dimetterà in caso di sconfitta ai Comuni" : Sono ore di attesa in Gran Bretagna per il voto dei Comuni sull'accordo per la Brexit. Secondo fonti del governo - citate dal Telegraph - se Theresa May si dimetterà in caso di bocciatura dell'intesa che aveva raggiunto con Bruxelles. Le prospettive per la premier non sono rosee: tutto lascia presagire una sconfitta dal momento che oltre 100 deputati del suo partito e i 10 alleati del Partito democratico unionista nordirlandese hanno ...

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - da dove viene il cortocircuito di Theresa May : Il voto di oggi del Parlamento britannico sulla Brexit – o meglio, sull’accordo raggiunto dalla premier Theresa May con l’Unione Europea – è uno dei simboli di un’Europa rimasta a mezz’aria. Proviamo brevemente a ricapitolare, perché certe volte basta riordinare i fatti per comprenderne il cortocircuito: i frutti di un referendum malato, concesso dal precedente premier David Cameron in cambio della sua rielezione, si trascinano ormai da due ...

Brexit - oggi il voto della Camera dei Comuni : Theresa May a rischio : Si decide il destino dell'accordo di Theresa May sulla Brexit con il voto di oggi, martedì 15 gennaio, alla Camera dei Comuni. La ratifica del testo concordato con Bruxelles con una conta dei voti ...

Brexit - May si gioca tutto : 'Senza intesa catastrofe per la nostra democrazia' : Gli appelli della May a dare una 'seconda occhiata' al testo di accordo raggiunto con Bruxelles a novembre e alla dichiarazione politica potrebbero essere stati accolti da qualche deputato, ma non ...

Brexit - May si gioca tutto : 'Senza intesa catastrofe per la nostra democrazia' : LONDRA A Theresa May servono 318 aye, sì, per vedere approvata la sua proposta di Brexit, ma l'obiettivo di oggi, nell'impossibilità pressoché certa di una vittoria, è vedere quale sfumatura di ...

Brexit - il giorno della verità : parlamento britannico vota su Accordo con Ue. May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Theresa May : Brexit - il no deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Brexit - May : Parlamento valuti intesa Ue : 18.48 Alla vigilia del voto del Parlamento, la premier britannica May ha chiesto di "dare una seconda occhiata" all'intesa raggiunta con Bruxelles perché "l'Ue non cambierà". Intervenendo ai Comuni, May ha ammesso che "l'accordo non è perfetto: è un compromesso". Ribadendo il no a rimandare la Brexit, ha sollecitato il Parlamento alla ratifica in quanto non c'é spazio per un "no deal" né per un secondo referendum. Il leader laburista Corbyn ha ...

Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...