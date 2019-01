Banche | Abi | sofferenze ancora giù a novembre | ai minimi da 2011

Banche - il governatore Visco : sì all'intervento pubblico per la stabilità : ... con riferimento implicito ai casi di cronaca come la Banca Carige. Visco non cita espressamente il caso dell'istituto ligure appena posto dalla Vigilanza Bce in amministrazione straordinaria ma ...

BORSA MILANO parte stabile - poco mosse le Banche - giù Pirelli : L'AD, Giovanni Bossi, ha detto in un'intervista che nel 2019 ci saranno altre operazioni di acquisizione di crediti difficili e ha confermato la politica dei dividendi. ** STEFANEL , sospesa al ...

Banche - Abi : oltre 3 miliardi per sicurezza negli anni 2013-2017 : Investiti da Abi per la sicurezza delle Banche italiane oltre 3 miliardi di euro tra nel periodo 2013-2017 , pari ad una media di 645 milioni all'anno. Adottati e resi operativi strumenti per ...

Banche - Abi : Atm e Pos - online audioguide per non vedenti : "Semplici, immediate e con informazioni pratiche" : in arrivano le audioguide concepite per persone cieche e ipovedenti, che le agevolano nell'utilizzo degli sportelli automatici Atm e dei Pos delle ...

Eruzione Etna e terremoto - Abi invita Banche a sospensione immediata mutui : Teleborsa, - Abi invita le banche a sospendere la riscossione rate dei mutui nei paesi della Sicilia orientale colpiti dal terremoto dei giorni scorsi "appena i provvedimenti e le ordinanze ...

Banche - Abi : per nuove sfide taglio costi e diversificare ricavi : Roma, 18 dic., askanews, - Per affrontare le nuove sfide create dalla tecnologia e dalle regole europee le Banche italiane dovranno ridurre i costi e diversificare i ricavi. Lo sostiene l'Abi nel ...

Nel 2018 le Banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili : Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili

Insospettabile banda di nonni era il terrore di tutte le Banche : Sembravano usciti dal film Insospettabili sospetti: tre anziani che in America decidono di rapinare banche per arrotondare la magra pensione. Ma a Verona hanno superato la finzione cinematografica: ...

Banche - Abi : nel 2018 sofferenze -39% - calo anche nel 2019-2020 : Roma, 14 dic., askanews, - Diminuiscono ancora nel 2018 le sofferenze bancarie e la discesa continuerà nel 2019-2020, ma con un ritmo meno sostenuto. È il quadro delineato dal nuovo 'Outlook Abi-...

Banche - operativa la commissione Abi-sindacati : ... il personale e la clientela: valori e principi che l'accordo pone alla base della riaffermata centralita' del settore bancario nel sostegno dell'economia del paese e a tutela del risparmio, nell'...

Banche : ABI - dal 2009 misure su sostegno al credito per 491.041 Pmi : Iniziative che le Banche continuano a confermare a pieno ritmo anche ora nella fase di rilancio dell'economia. L'azione di intervento si è sviluppata lungo direttrici concretizzate in cinque fasi: - ...