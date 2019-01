Apprensione per bimbo caduto in un pozzo in Spagna | il padre | “Non si fa nulla per

Viareggio. Apprensione per la scomparsa di Gabriella Antonietta Giannini : C’è Apprensione per la sorte di Gabriella Antonietta Giannini. L’imprenditrice di Viareggio è nella lista degli italiani residenti in Brasile

Apprensione per la salute di Niki Lauda : ricoverato per influenza : Apprensione per le condizioni di salute di Niki Lauda: l’ex pilota di Formula 1 è stato nuovamente ricoverato in ospedale, in terapia intensiva, secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco ‘Krone’, citato da ‘Bild’. Colpito da una grave forma di influenza Lauda, 70 anni a febbraio, è stato trasportato all’AKH di Vienna, lo stesso istituto dove il tre volte campione del mondo di Formula 1 è stato ...

F1 - Apprensione per Niki Lauda : l’ex pilota austriaco ricoverato d’urgenza in terapia intensiva : Il presidente non esecutivo della Mercedes è statao ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale in cui ha subito il trapianto di polmone la scorsa estate Brutte notizie per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes infatti è stato nuovamente ricoverato d’urgenza presso l’ospedale AKH di Vienna, lo stesso in cui si è sottoposto al trapianto di polmone la scorsa estate. LaPresse/Photo4 Secondo quanto riportato ...

Luca ed Edith sono stati rapiti? Cresce l'Apprensione per i due giovani scomparsi : Un imprenditore canadese annuncia una ricompensa per chi fornirà informazioni per trovare i due ragazzi di cui non si hanno...

Apprensione per Miguel Bosè - fan preoccupati per la salute del cantante : lui fa chiarezza : Nelle ultime settimane i sostenitori dell'artista si sono mostrati in Apprensione per il suo aspetto affaticato. Ecco la...

Esce per una corsetta e scompare nel nulla : ore di Apprensione : Riccardo Tacconi, 58enne residente a Milano, stava trascorrendo qualche giorno di ferie con la famiglia sul Nevegal, nel...

Maltempo Palermo : Apprensione per fiume - eseguiti 62 sgomberi a Bagheria : “Hanno fatto le ore piccole ed eseguito una complicata ricerca certosina diversi dipendenti della direzione X Urbanistica per realizzare, in tempi celerissimi, le 62 ordinanze di sgombero contingibile ed urgente secondo quanto previsto dall’ex art. 54 del D. Lgs 267/2000 per lo sgombero delle aree soggette a “Pericolosità Idraulica”“: per questo motivo il Comune di Bagheria (Palermo) ha conferito degli encomi a un ...

Psg in Apprensione per gli infortuni di Neymar e Mbappé in vista della sfida con il Liverpool : Riguardo Mbappe , il quotidiano Le Parisien afferma che l'infortunio alla spalla subito dal campione del mondo, sia solamente una forte contusione. Entrambi dovrebbero saltare la sfida di Ligue 1 ...

Spalletti aspetta Nainggolan - ma ora è in Apprensione per Vrsaljko : Per archiviare la sconfitta di Bergamo, 4-1 contro l'Atalanta,, Luciano Spalletti ha bisogno di ritrovare i suoi uomini migliori. Tra questi, c'è Nainggolan. Il problema alla caviglia che aveva ...

Infortunio Milinkovic-Savic : Lazio in Apprensione per il serbo : Brutte notizie per la Lazio. Dal ritiro della Serbia, il ct ha fatto sapere che Milinkovic-Savic salterà il prossimo impegno della Nazionale per un problema fisico. Lo staff tecnico laziale si subito è messo in contatto con i medici della Nazionale serba, che stanno valutando le condizioni del centrocampista. L’Infortunio è stato confermato in conferenza stampa dal tecnico Krstajic: “La lista dei disponibili dovrà essere ...