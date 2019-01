45 anni di «Happy Days» | i Cunningham e i loro amici oggi

Torino Film Festival 2018 - due film britannici raccontano la difficoltà delle relazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...