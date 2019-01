Uncharted | Drake' s Fortune ha avuto un enorme periodo di revisione prima del

eurogamer

: Lo sviluppo di #UnchartedDrakesFortune ha visto una pesante revisione poco prima del lancio. - Eurogamer_it : Lo sviluppo di #UnchartedDrakesFortune ha visto una pesante revisione poco prima del lancio. - rossi20_rossi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - LupoRogger : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ci sono un certo numero di franchise iconici lanciati durante l'ultima generazione di console. Ad esempio, Naughty Dog ha dato vita al franchise molto amato di, che ha visto la sua quarta release principale su PlayStation 4. Naturalmente, questi giochi passano attraverso una serie di "revisioni"di essere finalmente lanciati sul mercato. Oggi scopriamo che il primo titolo della serie,'s, haunadecisamente importante pochi mesiche arrivasse sugli scaffali dei negozi e questo grazie all'uscita di Gears of War.Proprio così, come segnala Gameranx sembra che il team di sviluppo di Naughty Dog sia rimasto così impressionato da Gears of War che decisero di cambiare il sistema di controllo e telecamera per's. Questo non dovrebbe in realtà sorprendere, dato che Gears of War ha definito gli sparatutto in ...