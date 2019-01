Tav | il Pd presenta mozione per impegno governo in tempi brevi

Tav - presentata la costi-benefici : giudizio negativo. Chiamparino : nessuna ragione per rinviare decisione : Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «L'analisi - ha...

Tav - presentata oggi l’analisi costi e benefici : «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni». Così Sergio Chiamparino, in diretta su Sky Tg 24 con il professor Marco Ponti, capo del team scelto dal ministro delle Infrastrutture Danil...

Ricordate il Bimbo di ghiaccio? La sua storia commosse tutti : cosa gli è successo. Ogni mattina si presenTava a scuola con la testa completamente ghiacciata. Eccolo oggi - a distanza di un anno : Ci sono storie e storie: quelle che finiscono con un nulla di fatto e quelle che invece trovano un lieto fine degno di un racconto della Disney. Come dimenticare la foto che rese celebre il bambino cinese dalla testa ghiacciata. Era gennaio, è passato un anno, dallo scatto incredibile del bambino di otto anni, il piccolo Wang Fuman, nella sua classe in un paesino dello Yunnan.. Il bambino, in quella foto, appariva con i capelli e le sopracciglia ...

Crotone - discarica di Columbra : i porTavoce del M5S presentano esposto in Procura : I rappresentanti del M5s in Parlamento, on. Elisabetta Barbuto e senatrice Margherita Corrado, ed i consiglieri del Comune di Crotone

I carabinieri forestali : 'Il daino è in buone condizioni. RappresenTava un pericolo per la pubblica incolumità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' un percorso di riabilitazione che attende il daino catturato, nel pomeriggio di oggi, al molo sud di San Benedetto . Ad affermarlo è il vicebrigadiere dei carabinieri ...

Il giorno che tutti aspetTavate è arrivato : Qualcomm presenta Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor : Qualcomm presenta ufficialmente Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor: triplicano le performance legate all'IA rispetto a Snapdragon 845 e migliorano sicurezza, rapidità di sblocco e affidabilità rispetto ai Sensori ottici. L'articolo Il giorno che tutti aspettavate è arrivato: Qualcomm presenta Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor proviene da TuttoAndroid.

Tav - a Torino tremila imprenditori per dire sì : rappresentano il 65% del Pil italiano : ... se poi aggiungiamo l'ansia dei cantieri Lione-Torino e il depontenziamento di alcuni strumenti, collegato al rallentamento dell'economia globale, al rallentamento della Germania e ai nostri dati, ci ...

Enna " Presentata l'otTava edizione della rassegna teatrale "Voci di Sicilia" : Abbiamo lavorato sodo in questi mesi per garantire ancora una volta un cartellone di alto livello e siamo sicuri che la qualità di questi spettacoli sarà nuovamente apprezzata dal pubblico. Diamo ...

Porsche presenta a Los Angeles otTava generazione della 911 : Milano, 30 nov., askanews, - Porsche ha presentato in anteprima mondiale la 992, l'ottava generazione della mitica 911, alla Petree Hall durante il Salone dell'Automobile di Los Angeles. 'La ...

Enna – Voci di Sicilia : sabato la presentazione dell'otTava edizione : ...30, di Salvatore La Mantia , in arte Totino del duo Toti e Totino, , Sandro Vergato, Sandro Rossino e Gaetano Libertino, i quali avranno l'occasione di presentare alla stampa i loro spettacoli ...

Fca - Manley al Tavolo con i sindacati a Mirafiori. Con Gorlier presenta il piano per le fabbriche italiane : TORINO - L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, è presente al tavolo con i sindacati, a Mirafiori. Con lui c'è il responsabile delle attività europee del...

Tavolo TV 4.0 : presentate le linee delle modifiche normative : Si è tenuta questa mattina presso il Ministero dello Sviluppo Economico la quarta seduta del Tavolo TV 4.0 dedicato alla transizione digitale del settore radiotelevisivo. Nel corso della riunione sono state illustrate agli stakeholder coinvolti le linee generali delle modifiche normative in via di presentazione in Parlamento nell’ambito della Legge di Bilancio 2019. Le modifiche rispondono ai contenuti presenti nella segnalazione ...