Napoli | rissa dopo il funerale | calci e pugni tra i parenti del defunto

Tifoso morto per scontri Inter-Napoli - otto indagati per omicidio e rissa : Individuata una seconda auto e il numero degli indagati potrebbe salire. Da Ros collabora e va ai domiciliari

Scontri Inter-Napoli - pesanti accuse per il capo ultras nerazzurro : rissa aggravata - omicidio e non solo… : Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, è stato arrestato a seguito degli Scontri post Inter-Napoli: i dettagli rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, arrestato stamane a Milano. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura ...

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : 'Tifoso morto dopo la rissa' : Il gip di Milano, Guido Salvini , ha convalidato l'arresto dei tre ultras dell'Inter in relazione all'assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Napoli violenta - arrestato l'assassino del muratore ucciso per fermare una rissa : Èstato sottoposto a fermo di pm l?uomo accusato di avere ucciso Iurii Busuiok il primo dicembre davanti a un locale di via Mario Pagano nel corso di una lite. Si tratta di un polacco di...

Napoli violenta - l'ucraino ucciso nella notte per fermare una rissa tra sconosciuti : Una coltellata gli ha reciso la giugulare, un?altra lo ha colpito al cuore, la terza alla mano, mentre cercava disperatamente di difendersi dalla furia del suo assalitore. È...

Napoli - rissa tra ragazze - la madre : 'Hanno strappato i capelli a mia figlia senza motivo' : Una vicenda tanto grave quanto purtroppo sempre più attuale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Nola, riguardante ancora una volta il fenomeno della violenza tra ragazzini adolescenti. Questa volta, però, a rendere ancor più amara la questione, c'è il fatto che la rissa esplosa all'interno del centro commerciale 'Vulcano Buono' è scattata tra ragazze e apparentemente senza l'esistenza ...

Napoli - rissa tra immigrati sul treno della Circumflegrea : paura tra i passeggeri : Momenti di paura sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto ed in sosta a Licola. Una rissa, l'ennesima tra immigrati, ha generato il caos tra i passeggeri ancora sul vagone. Uno di loro -...