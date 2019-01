In ospedale per un controllo ma non si sveglia più | Elisabetta lascia 2 figli

ospedale di Locri - un malato muore per colpa di un ascensore guasto : Poi in serata, in un nuovo post, Calabrese ha scritto che "il cittadino che questa mattina non si è potuto tempestivamente trasferire nel reparto di Rianimazione, a causa degli ascensori non ...

Influenza : 7 milioni di malati in USA - 70-84mila in ospedale per complicazioni : Fino ad ora l’Influenza ha colpito ben 7 milioni di americani: tra questi da 70mila a 84mila sono dovuti andare in ospedale per complicazioni. Sedici i bambini deceduti a causa del virus. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta hanno reso noto che finora l’Influenza sembra meno intensa dello scorso anno, quando ben 50 milioni di persone sono state colpite. L'articolo Influenza: 7 milioni di malati in USA, ...

Gli ascensori in ospedale non funzionano - e un paziente per questo è morto : Il destino di due persone è rimasto legato per diverse ore al funzionamento di un ascensore, l'unico funzionante all'interno dell'intero ospedale. Uno dei due pazienti, alla fine non ce l'ha fatta ed ...

BARBARA D'URSO/ Travolta in ospedale da un carrello : "Stavo seguendo i parti per la Dottoressa Giò" - Verissimo - : BARBARA D'URSO torna a vestire i panni della Dottoressa Giò nella terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio, su Canale 5.

Napoli - furto all'ospedale San Paolo : rubate due sonde per ecodoppler : Due sonde per ecodoppler sono state rubate la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il furto è stato scoperto questa mattina. Sul posto la Polizia di Stato, che durante il sopralluogo ...

Tenta di avvelenare il marito in ospedale mettendo veleno per topi nel cibo : arrestata : Una donna ha cercato di uccidere il marito intossicandolo, mettendogli medicinali e sostanze tossiche nel cibo e nell'acqua durante la sua degenza in ospedale. Laura Davico, di 49 anni, è stata arrestata dai Nas di Alessandria ed al momento è in carcere. L'accusa è quella di Tentato omicidio aggravato.L'allarme è scattato dopo le ultime analisi del sangue del marito, di 55 anni. I medici dell'ospedale di Bra, in ...

Da una famiglia pugliese una lettera per dire grazie all'ospedale di Chiaromonte : ... restando su un tema tanto caro alle cronache, sicuri che l'argomento in questione, a Chiaromonte, supera di gran lunga i confini e gli spazi della scienza e della professione. C'è un valore aggiunto ...

'Lascia i domiciliari per una visita specialistica in ospedale' - 24enne arrestato per evasione : Maltempo, si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo 3 'Sì, li ho uccisi io insieme ai miei cognati': 3 arresti, uno anche a Cammarata 4 'Allaccio idrico abusivo', nei guai una coppia di agrigentini ...

Francesco Chiofalo - operazione riuscita : la foto dall’ospedale : Francesco Chiofalo si è svegliato e sta bene. L’ex concorrente di Temptation Island, meglio conosciuto come “Lenticchio”, è stato operato oggi al San Camillo per un tumore al cervello. ‘’L’operazione, malgrado fosse complessa, è andata bene e Francesco si è risvegliato’’, fanno sapere dall’ospedale. Non c’è ancora un bollettino ufficiale, visto che la prassi vuole che la prognosi sia sciolta dopo 24 ore. Al momento si ...

GB - famaco per l'impotenza al posto del collirio : donna in ospedale : Una crema per la disfunzione erettile, al posto dl collirio per curare un occhio secco. L'errore di un farmacista inglese è costato caro a una paziente: un ricovero urgente in ospedale a causa di una lesione oculare e con effetti non proprio risolvibili all'istante. Tutto per colpa di una catena di sbagli: una ricetta poco chiara, i nomi dei medicinali quasi simili, la disattenzione anche della paziente. Il caso è stato segnalato dal British ...

Arrivò in ospedale con il figlioletto morente tra le braccia - ora è indagata per omicidio : Anna Beltrami, 30 anni, è indagata per l'omicidio del figlioletto Nicholas, morto lo scorso 23 aprile all'età di quattro anni, a Carpi (Modena). In ospedale dichiarò che era rimasto soffocato inghiottendo un giocattolo, ma l'autopsia ha smentito questa ricostruzione. Il padre del piccolo: "È stata lei".Continua a leggere