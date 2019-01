Il campo rom di Castel Romano è un inferno Ma nessuno fa nulla per cambiare le cose

Giorgia Meloni : "Quattro vigili urbani aggrediti al campo rom. Chiudiamoli" : "Quattro vigili urbani aggrediti dagli abitanti del campo rom di Barra mentre tentavano di prelevare un minore per ricongiungerlo con la madre in un'altra struttura", ha annunciato Giorgia Meloni con un post sul suo profilo Twitter in cui chiede misure drastiche in materia di sicurezza contro i noma

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il Foggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere

Roma : il punto sul mercato a centrocampo : Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sono andate progressivamente perdendo autorevolezza le piste che portavano a Weigl , Borussia Dortmund,, Samassekou , Salisbrugo, e Obiang , West Ham,.

Napoli - discarica nel campo rom : 'Questa non è integrazione' : Quello che doveva essere un centro per l'integrazione è diventata una discarica a cielo aperto. Al centro della polemica ci sono ancora una volta le 24 famiglie di etnia Rom ospitate nell'area di via ...

CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie - rinforzi a centrocampo? Dipende dalle condizioni di De Rossi : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: il colpo sognato da Monchi è Piatek, piacciono i giovani Bennacer, Traore e Lucas Ribeiro.

CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime notizie : anche Svanberg nel mirino per il centrocampo giallorosso : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, a centrocampo piace anche Svanberg, giovane svedese del Bologna.

Calciomercato Roma - per il centrocampo uno tra Bennacer - Ducan e Wanyama : centrocampo Roma – La difesa è il settore della squadra di Eusebio Di Francesco con meno copertura, sia in termini di giocatori effettivi che di numeri in campo, ma probabilmente sarà il centrocampo il reparto su cui Monchi interverrà con maggior consistenza in questa sessione di Calciomercato. Il motivo è semplice, N’Zonzi è una certezza, […] L'articolo Calciomercato Roma, per il centrocampo uno tra Bennacer, Ducan e Wanyama ...

CALCIOMERCATO ROMA / Ultime notizie - Dendoncker nome caldo per il centrocampo giallorosso : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under e Manolas al centro dell'attenzione, Dendoncker nome per il centrocampo giallorosso.

Juan Roman Riquelme potrebbe tornare in campo? : Juan Roman Riquelme, soprannominato El Mudo per il suo carattere introverso, è una vera e propria icona dalle parti di Buenos Aires e dintorni.Non manca nemmeno un anno alle prossime elezioni presidenziali del Boca Juniors che decideranno chi dovrà prendere il posto di Daniel Angelici, il quale non potrà più essere rieletto.I pretendenti alla poltrona del club xeneize pare abbiano deciso che l’uomo indicato a spostare gli equilibri ...

Roma - Di Francesco : 'Sto con Ancelotti. Fermiamoci in campo contro il razzismo' : 'Io sto con Ancelotti, ha fatto già in passato questi discorsi e li condivido. Se lo Stato non riesce a regolamentare queste problematiche saremo noi a dare dei segnali. Noi andiamo allo stadio non ...

Roma : Prenestino - ruspe a campo di calcio Villa Gordiani : Roma – ruspe in azione al campo di calcio di Villa Gordiani, zona est di Roma. A documentare lo smantellamento di un punto di riferimento per i cittadini del quartiere Prenestino e’ l’Asd Villa Gordiani: “ruspe e assessori si sono presentati stamattina presto per smantellare in tutta fretta e nei modi che purtroppo conosciamo il campo di calcio di Villa Gordiani- dice l’associazione- Quel campo di calcio e’ ...

DIRETTA Serie A : in campo Roma Sassuolo 2-0 LIVE : In campo Roma Sassuolo 2-0, Torino Empoli 0-0 e Spal Udinese 0-0 CRONACA LIVE I gol Roma-Sassuolo 2-0: al 23' del pt, lancio in profondita' per Schick, che salta in dribbling Consigli e deposita in rete di sinistro Roma-Sassuolo 1-0: all'8' del pt, Ferrari ...

DIRETTA Serie A : in campo Roma Sassuolo 1-0 LIVE : In campo Roma Sassuolo 1-0, Torino Empoli 0-0 e Spal Udinese 0-0 CRONACA LIVE Giallorossi con Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Cengiz Under, Zaniolo, Perotti; Schick. Sassuolo risponde con Consigli; Marlon, Lemos, Ferrari, Dell'Orco; ...

Folla accerchia la polizia in un campo rom : agente spara un colpo in aria : Tensione in un campo nomadi di Torino. Una pattuglia è stata accerchiata durante alcuni controlli, dopo aver inseguito un...